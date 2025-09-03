前艦長赴中閱兵嗆「法管不到」！綠委批囂張　點名國民黨阻擋修法

▲前海軍艦長呂禮詩。（圖／翻攝海峽導報）

記者詹詠淇／台北報導

中國今（3日）舉行「抗日戰爭暨反法西斯勝利80週年紀念」閱兵，除了前國民黨主席洪秀柱出席，前海軍艦長呂禮詩也受邀參加，還嗆聲台灣法律約束不了「校級軍官」，他為什麼要自我審查？對此，民進黨立委邱志偉痛批「囂張」，現行兩岸條例僅規範到退役將領，顯有不足，他去年就提案修正為少校以上且領有終生俸的軍官皆不得參與，但國民黨卻趁機抽出條文提出復議擱置，「國民黨不應繼續阻擋修法，否則就是愧對國家」。

呂禮詩受邀參加中共93閱兵，他日前接受海外中媒《新西蘭中文國際頻道》訪問時聲稱，現在不論是陸委會、國防部或退輔會都對去年參加珠海航展有非常大的反應，「可是那個時候，甚至到了現在，陸委會的說法都是目前沒有法律可以約束我這個校級軍官」，在目前沒有法律約束下，「我為什麼要自我審查？」他更嗆聲，「你法律現在還沒辦法約制我的時候，那對不起，我要做一個堂堂正正的中國人」。

對此，民進黨立委邱志偉表示，呂禮詩在中國出席93閱兵，還囂張表示台灣法律規範不到他，這正凸顯現在的兩岸條例只規範到退役將領，顯有不足，「我們絕不能讓領有國家終生俸，拿著納稅人所繳的錢，去照顧傷害國家、背叛國家的退役軍官。」

邱志偉更批，去年11月他早就提案，將目前兩岸條例第9條之3的條文中，僅規範少將以上，不得參與中國黨政軍活動的條文，修正為少校以上且領有終生俸的軍官皆不得參與。然而，國民黨卻趁著大家關注度下降時，抽出條文提出復議擱置，讓條文連到委員會討論的機會都沒有。

邱志偉指出，國民黨這種作法，就跟見過AIT官員後，又回頭刪除國防預算一樣，前後不一，但傷害國家的惡劣手法卻從未改變。

邱志偉強調，立法嚴懲絕對是有效果，這次93閱兵也不見有大批退將到中國，且退輔會主委也支持他修法嚴懲領有終生俸的校級以上軍官，就只有親中的國民黨不支持。

邱志偉呼籲，立法漏洞應該盡早補齊，而不是讓退役校級軍官能夠跑到中國唱衰台灣，他更強調國民黨不應繼續阻擋修法，否則就是愧對國家。

《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之3規定，「曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。前項妨害國家尊嚴之行為，指向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為。」