政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪秀柱赴陸參與九三閱兵惹議　謝龍介：別在內部找敵人

▲▼ 洪秀柱、吳家瑩、李政宏、陜台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

記者崔至雲／台北報導

中國大陸今（3日）舉行「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」閱兵，北韓、俄羅斯等國家領導人出席，國民黨前主席洪秀柱也參與其中，引發熱議。對此，國民黨立委謝龍介強調，不需要在台灣內部找敵人，應知己知彼。

謝龍介指出，國軍經過8年抗戰取得勝利，是鐵的事實，不需要迴避，過去解放軍自稱抗戰是自己打的，但近年來中國修正說法，認為中華民國國軍有重要貢獻，「那我們擁有這個光榮的抗戰時，當然更不應該忘記」。

謝龍介表示，我政府要將國防預算提升至GDP5%，總統對軍人節闡述更應重視，「終戰」為日本戰後用語，國軍完成抗戰光榮使命，不應被抹滅。

針對洪秀柱參與閱兵，被批扭曲歷史、唱和中共史觀，謝龍介說，沒有扭曲歷史，不需要在台灣內部找敵人，對大陸九三閱兵，更應該知己知彼，大陸擁有什麼武器，現在進步到什麼程度，我方要如何配置採購量能等，這麼龐大的一筆錢，我方要怎麼分配，要怎麼使用，要採取什麼樣的武器發展，才能夠因應兩岸這麼緊張的狀態。

謝龍介強調，知己知彼才能百戰百勝，尊重每個人和各方對二次大戰的各種詮釋，但身為中華民國的公職人員，上至總統下到里長，大家都應該捍衛應有的基本尊嚴。

