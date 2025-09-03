羅智強稱「罷免若成功731就開始抓人」　綠冷回：造謠無助選黨主席

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

宣布競選國民黨主席的藍委羅智強近日爆料稱，他曾獲得消息，若罷免一成功，民進黨政府7月31日就會開始抓人、搜索立法院，「還好後來贏了，不敢動，就停住了」。對此，民進黨今（3日）回應，羅智強公然製造假訊息造謠生事，「這種做法不僅無助於你的黨主席選舉，更只會讓你的政治信用不斷破產」。

羅智強近日上節目時稱，他得到消息，若罷免成功，7月31日就會開始抓人，甚至進立法院搜索，他曾踢爆很多事情，「我以前也是府院高層，我當然有我的情報訊息、深喉嚨，就來跟我警告小心一點，就是731進來，還好後來贏了，不敢動，就停住了」。

對於羅智強說法，民進黨發言人韓瑩痛批，國民黨就是整天造謠的政黨，國民黨智庫副執行長凌濤不僅在726罷免前一週誣指賴清德總統將宣布戒嚴，先前甚至造謠司法單位將搜索國民黨中央黨部。結果罷免結束至今非但沒有戒嚴，更沒有搜查國民黨中央部一事，只有國民黨不斷抹黑總統、持續不斷造謠。

韓瑩進一步指出，羅智強如今又無端捏造「深喉嚨」說，公然製造假訊息造謠生事。台灣是民主法治的國家，請國民黨的造謠慣犯不要再把自由民主當作操弄政治對立的工具，也奉勸羅智強委員，這種做法不僅無助於你的黨主席選舉，更只會讓你的政治信用不斷破產。

