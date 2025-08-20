10月有3個連假！請3天「爽休9天」　上班族嗨爆：出國自駕遊囉

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

立法院5月9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正，並在5月28日經總統公布，今年起全民可多放3個國定假日。就有網友驚喜發現，10月將迎來3個連假，若中間安排3天特休，便能爽放9天假期了。

網友昨日在Threads發文表示，10月份居然有三個連假，包括中秋節3天連假（10／4-10／6）、國慶日3天連假（10／10-10／12）以及光復節3天連假（10／24-10／26），這讓她忍不住笑喊，「見紅休的小確幸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

PO文狂吸超過3.2萬人按讚，大票網友洗版直呼，「我用特休把這三個連假串在一起，出去玩個18天」、「我很認真思考，要不要直接休一個月，當個討人厭的同事」、「我一定要炫耀一下，雲林還有全中運放9天」、「10月的假是支撐我渡過九月的動力」、「10月生日的真的有被爽到欸」、「所以我跟2位朋友安排了冰島自駕自由行」、「我有動力上班了，就為了10月的連假」。

▲10月份行事曆。（圖／記者周亭瑋製圖）

值得一提的是，今年新增的4+1天國定假日，除了五一勞動節全國一致放假外，另外還有10月25日「台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」、9月28日「教師節」、12月25日「行憲紀念日」及小年夜。

【10月份連假】

中秋節連假（10／4-10／6）：休3天

國慶日連假（10／10-10／12）：休3天

光復節連假（10／24-10／26）：休3天

►LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

►颱風後「第一批復活葉菜」是它！ 婆媽嗨翻：早上買3把50

►先生過世2年！國稅局突通知「補繳674萬元」震驚她 專家解答