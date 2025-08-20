　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰給鄭麗君空白請假單隨時赴美　「提完整方案爭取不疊加稅率」

▲▼行政院長卓榮泰。（圖／翻攝共訊畫面）

▲行政院長卓榮泰。（圖／翻攝共訊畫面）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（20日）出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」暨同期展會聯合開幕典禮。除AI議題外，對於關稅談判部分，卓致詞時表示，已經給行政院副院長鄭麗君一張空白請假單，只要有需要隨時可以飛美國提出完整的方案，不必每次請假，政府極力為國家、人民、產業爭取更合理的稅率，爭取不疊加的稅率，「這是國家的目標，是談判團隊的任務」。

卓榮泰致詞時表示，台灣要在國際智慧製造領域當中，扮演更積極而重要的角色；國科會也向他提出、討論屬於台灣的AI新十大建設，該方案日前在行政院的院會經過討論和定案，會列入未來逐年的計畫。他透露，過幾天大家看到行政院編定明年度中央政府總預算時，就可以清楚看到第一年對於AI新十大建設投入的工作量。

​​​​​​​卓榮泰也提到，今天好多位理事長到場，最近都見過好幾次面，是為了談美國川普新關稅貿易政策帶來的衝擊、政府對產業支持的準備，就像傳統產業，經過多年的升級發展，數位化、AI升級之後，要跟世界最先進的機器人產業結合在一起，這是一條必須走的路，也已經走在這個正確的道路上了。

卓榮泰說，台灣要面對國際關稅貿易的新秩序，雖然台灣跟美國的談判還持續進行當中，「但我告訴鄭麗君副院長，我給她一張空白的請假單，只要有需要，她隨時可以飛美國，不必每次請假，就是積極的準備，提出完整的方案，就細節末尾幾項談判內容早日達成協議」。

卓榮泰強調，政府極力為國家、人民、產業爭取更合理的稅率，爭取不疊加的稅率，「這是國家的目標，這是談判團隊的任務」。他指出，未來對產業的支持方面，政府也提出了930億再加200億對產業支持韌性特別條例，現在送請立法院進行審議，期待業界共同發出「期待國會跟行政院加速合作」的聲音，讓特別條例能夠修正後，行政院編定特別預算，全力推動產業支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府「補貼換入股」　台積電：不回答假設性議題
連女警都打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝
把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天
快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場　教士3比1逆轉超前
罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失
快訊／PCB雙妖出事！大股東賣股殺跌停
彰化120隻羊遭毒殺！大量暴斃
5億高中生案夏朝源被打！　結局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

罷團變詐團！藍轟罷免文宣涉詐欺　限時24小時內更正否則將提告

卓榮泰給鄭麗君空白請假單隨時赴美　「提完整方案爭取不疊加稅率」

喊公投出來投不同意　鍾年晃嗆黃國昌「無路用」：給他看真正民意

徐國勇任民進黨秘書長　綠黨團受鼓舞：府院黨溝通扮演更重要角色

要廢勾串之虞可羈押！黃國昌駁為柯文哲　點名賴、蕭也曾共提案

徐國勇將接民進黨秘書長　卓榮泰反應曝光

傳徐國勇將接民進黨秘書長　黃國昌：政界跟媒體人兩邊跳來跳去

華藝授權中企審查篡改論文挨告　范雲：致歉賠15萬學者捐作公益

罷免支持者喊廣傳「挺藍委投同意」假圖卡　藍委齊轟：沒水準還違法

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

罷團變詐團！藍轟罷免文宣涉詐欺　限時24小時內更正否則將提告

卓榮泰給鄭麗君空白請假單隨時赴美　「提完整方案爭取不疊加稅率」

喊公投出來投不同意　鍾年晃嗆黃國昌「無路用」：給他看真正民意

徐國勇任民進黨秘書長　綠黨團受鼓舞：府院黨溝通扮演更重要角色

要廢勾串之虞可羈押！黃國昌駁為柯文哲　點名賴、蕭也曾共提案

徐國勇將接民進黨秘書長　卓榮泰反應曝光

傳徐國勇將接民進黨秘書長　黃國昌：政界跟媒體人兩邊跳來跳去

華藝授權中企審查篡改論文挨告　范雲：致歉賠15萬學者捐作公益

罷免支持者喊廣傳「挺藍委投同意」假圖卡　藍委齊轟：沒水準還違法

網紅「安哥」談已逝女友淚崩：我連靈骨塔在哪都不知道

有蜜柑狗、水滴寶「石岡熱氣球嘉年華」3天升空　免費接駁懶人包

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

戰遊網新作《World of Tanks: HEAT》公開　10v10英雄戰車颯爽登場

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

五互集團子公司涉吸金　48套透天四拍底價3816萬

黃國昌提案修刑事訴訟法「刪1規定」　律師酸：詐團應該高興死

全台首座K-12雙語學校在台南！　沙崙國際高中啟用培養國際人才

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

政治熱門新聞

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

台中傳去年超徵75億

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

徐國勇接黨秘書長　傳今中常會宣布

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

日媒記者打臉綠「反核文宣」　國民黨這樣說

傳徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

徐國勇傳接民進黨秘書長　周玉蔻列5點大讚：賴清德打出一張好牌

傳內閣改組　沈富雄：問題是沒人可用

韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電？

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

揭普發1萬殺招在後面！　沈伯洋示警：國民黨要讓社會變得不公平

更多熱門

相關新聞

台灣「BMW多款新車新年式」即將漲價

台灣「BMW多款新車新年式」即將漲價

台北港新車塞爆、車主都在等關稅降價不肯領車！但BMW即將針對1、2、3、4、5系列推出「漲價」新年式，甚至iX1、iX2、iX等電動車都在規劃名單內，因生產成本上漲，上述多車款新年式都即將漲價，又以敞篷的430i xDrive M Sport漲幅最高15萬。

徐國勇任民進黨秘書長？　綠黨團看法曝

徐國勇任民進黨秘書長？　綠黨團看法曝

10月有3個連假！請3天「爽休9天」　上班族嗨爆

10月有3個連假！請3天「爽休9天」　上班族嗨爆

要廢勾串之虞可羈押！黃國昌駁為柯文哲　點名賴、蕭也曾共提案

要廢勾串之虞可羈押！黃國昌駁為柯文哲　點名賴、蕭也曾共提案

美商務部長：日關稅書面文件「數周後出爐」

美商務部長：日關稅書面文件「數周後出爐」

關鍵字：

卓榮泰立法院關稅鄭麗君國民黨行政院民進黨川普

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台中傳去年超徵75億

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面