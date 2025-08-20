卓榮泰給鄭麗君空白請假單隨時赴美　「提完整方案爭取不疊加稅率」

▲行政院長卓榮泰。（圖／翻攝共訊畫面）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（20日）出席「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際自動化工業大展」暨同期展會聯合開幕典禮。除AI議題外，對於關稅談判部分，卓致詞時表示，已經給行政院副院長鄭麗君一張空白請假單，只要有需要隨時可以飛美國提出完整的方案，不必每次請假，政府極力為國家、人民、產業爭取更合理的稅率，爭取不疊加的稅率，「這是國家的目標，是談判團隊的任務」。

卓榮泰致詞時表示，台灣要在國際智慧製造領域當中，扮演更積極而重要的角色；國科會也向他提出、討論屬於台灣的AI新十大建設，該方案日前在行政院的院會經過討論和定案，會列入未來逐年的計畫。他透露，過幾天大家看到行政院編定明年度中央政府總預算時，就可以清楚看到第一年對於AI新十大建設投入的工作量。

​​​​​​​卓榮泰也提到，今天好多位理事長到場，最近都見過好幾次面，是為了談美國川普新關稅貿易政策帶來的衝擊、政府對產業支持的準備，就像傳統產業，經過多年的升級發展，數位化、AI升級之後，要跟世界最先進的機器人產業結合在一起，這是一條必須走的路，也已經走在這個正確的道路上了。

卓榮泰說，台灣要面對國際關稅貿易的新秩序，雖然台灣跟美國的談判還持續進行當中，「但我告訴鄭麗君副院長，我給她一張空白的請假單，只要有需要，她隨時可以飛美國，不必每次請假，就是積極的準備，提出完整的方案，就細節末尾幾項談判內容早日達成協議」。

卓榮泰強調，政府極力為國家、人民、產業爭取更合理的稅率，爭取不疊加的稅率，「這是國家的目標，這是談判團隊的任務」。他指出，未來對產業的支持方面，政府也提出了930億再加200億對產業支持韌性特別條例，現在送請立法院進行審議，期待業界共同發出「期待國會跟行政院加速合作」的聲音，讓特別條例能夠修正後，行政院編定特別預算，全力推動產業支持。