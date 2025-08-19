LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

▲示意圖，與本文無關。（圖／網友茉莉提供）

記者周亭瑋／綜合報導

貼圖小舖今（19）日上架4組免費貼圖，包括爽爽生活好撫企、DIOR、TORY BURCH等；另外，還有12組隱藏版貼圖，像是峮峮超Q日常、雪豹等，快把握時間下載吧！

Hokii 降臨，爽爽生活好撫企｜下載請點

下載期限：2025年9月18日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

MISS DIOR FOR LOVE｜下載請點

下載期限：2025年9月18日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

TORY BURCH 鬱金香限定貼圖｜下載請點

下載期限：2025年9月2日

下載條件：官方帳號加入好友（前13萬3909名）

使用效期：90天

LINE購物護照★椒滴滴｜下載請點

下載期限：2025年9月17日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

LINE購物品牌名店 × 雪豹｜下載請點

下載期限：2025年9月18日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

ModernGirl × 峮峮超Q日常｜下載請點

下載期限：2025年9月6日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

LINE購物 夯話題×麵包樹 可愛夏日篇｜下載請點

下載期限：2025年9月4日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE禮物 × 袋熊阿豚｜下載請點

下載期限：2025年8月31日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE購物直播×蘇蘇柴｜下載請點

下載期限：2025年9月3日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

LINE Rangers × 鏈鋸人｜下載請點

下載期限：2025年8月29日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

LINE 天外消消樂×蠟筆小新｜下載請點

下載期限：2025年8月24日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

LINE購物 × 鼻涕蟲｜下載請點

下載期限：2025年8月27日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

LINE購物護照★快樂鵝鵝們｜下載請點

下載期限：2025年8月20日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：90天

LINE購物品牌名店 × 加零｜下載請點

下載期限：2025年8月21日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：90天

舒跑×幻藍小熊韓文實用貼圖｜下載請點

下載期限：2025年8月30日

下載條件：官方帳號加入好友

使用效期：180天

聯博超人日常×一起出任務｜下載請點

下載期限：2025年9月15日

下載條件：達成指定條件，即可免費下載

使用效期：180天