颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50

記者周亭瑋／綜合報導

颱風過後的市場，終於傳來好消息！資深菜販廖炯程稍早在臉書表示，七月丹娜絲颱風造成南部農田大面積淹水，外界原憂心葉菜類恐怕難逃一劫，幸好農民迅速復耕，加上楊柳颱風並未帶來二次災害，市場近期已可見，空心菜價格正逐漸回穩。

他發文指出，空心菜素有「夏季小強菜」之稱，從播種到收成僅需兩周，因此往往是颱風過後最先恢復供應的葉菜。雖然目前行情仍在每把60至80元的中上價位，但這幾天已逐步回落，不少攤位喊價有望回到「一把30元、兩把50元」的日常水準。

廖炯程也提到，空心菜生長速度快到美國部分州甚至列為「禁種」，原因是容易堵塞水道；但在台灣，它卻成為颱風後讓餐桌重見綠意的功臣，「無論是炒蒜頭、拌豆腐乳，或做成麻辣水煮，空心菜都是又快又省又好吃的選擇。」

最後，他呼籲，颱風季節價格波動難免，農民辛苦復耕、攤商努力銷售，都是希望消費者能在餐桌上看見一盤青菜。這周末若逛市場見到「兩把50元」的空心菜，不妨多給農民們一個掌聲。

對此，大票網友洗版狂讚，「早上買3把50元，還蠻漂亮的」、「太好了，主婦太開心了」、「讚啦！謝謝台灣農民辛苦了」、「空心菜已經是買到1把30，小白菜等已經有2把50了」、「昨天已經買到兩把50了，開心」。

