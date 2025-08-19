　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50

▲受颱風影響，菜價仍在高價。（圖／記者楊惠琪攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

颱風過後的市場，終於傳來好消息！資深菜販廖炯程稍早在臉書表示，七月丹娜絲颱風造成南部農田大面積淹水，外界原憂心葉菜類恐怕難逃一劫，幸好農民迅速復耕，加上楊柳颱風並未帶來二次災害，市場近期已可見，空心菜價格正逐漸回穩。

他發文指出，空心菜素有「夏季小強菜」之稱，從播種到收成僅需兩周，因此往往是颱風過後最先恢復供應的葉菜。雖然目前行情仍在每把60至80元的中上價位，但這幾天已逐步回落，不少攤位喊價有望回到「一把30元、兩把50元」的日常水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖炯程也提到，空心菜生長速度快到美國部分州甚至列為「禁種」，原因是容易堵塞水道；但在台灣，它卻成為颱風後讓餐桌重見綠意的功臣，「無論是炒蒜頭、拌豆腐乳，或做成麻辣水煮，空心菜都是又快又省又好吃的選擇。」

▲空心菜價格漸漸回穩。（圖／翻攝自臉書／廖炯程）

▲空心菜價格漸漸回穩。（圖／翻攝自臉書／廖炯程）

最後，他呼籲，颱風季節價格波動難免，農民辛苦復耕、攤商努力銷售，都是希望消費者能在餐桌上看見一盤青菜。這周末若逛市場見到「兩把50元」的空心菜，不妨多給農民們一個掌聲。

對此，大票網友洗版狂讚，「早上買3把50元，還蠻漂亮的」、「太好了，主婦太開心了」、「讚啦！謝謝台灣農民辛苦了」、「空心菜已經是買到1把30，小白菜等已經有2把50了」、「昨天已經買到兩把50了，開心」。

►飛日本「來回1萬有找」　達人揭超佛組合：極度強大的存在
►日本刷卡「1情況」3天碰4次！他一餐秒省200元：差很大
►先生過世2年！國稅局突通知「補繳674萬元」震驚她　專家解答

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電
快訊／南韓鐵路重大事故！7人遭撞　2人當場死亡
邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大
颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50
變性正妹來台賣淫！IG正面照曝　擁1.7萬粉
關稅海嘯來了！自行車大廠宣布「營運到年底」
柯文哲要「闖3關」拚交保！　法界：10月是關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被爆貼臉富商！仙塔律師發聲明：對傳播者、造謠者提起訴訟

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

《七龍珠》雷達一卡通8/20限時預購！粉絲童年回憶成真

髮型師「不舉」半夜還痛醒　醫提醒：40歲後小心這病找上門

微電車「無保險」亂象多　交通部修法：租借前要教學、強制投保

有核電就能降電價？作家籲「不該被誤導」：不是想騙就是被騙

颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50

台灣好行3.0換新塗裝　移動博物館8月起中南東巡迴

20分鐘喚醒沉睡大腦 屏基新療法助中風患者重拾語言+行動力

飛日本「來回1萬有找」　達人揭超佛組合：極度強大的存在

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

被爆貼臉富商！仙塔律師發聲明：對傳播者、造謠者提起訴訟

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

《七龍珠》雷達一卡通8/20限時預購！粉絲童年回憶成真

髮型師「不舉」半夜還痛醒　醫提醒：40歲後小心這病找上門

微電車「無保險」亂象多　交通部修法：租借前要教學、強制投保

有核電就能降電價？作家籲「不該被誤導」：不是想騙就是被騙

颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50

台灣好行3.0換新塗裝　移動博物館8月起中南東巡迴

20分鐘喚醒沉睡大腦 屏基新療法助中風患者重拾語言+行動力

飛日本「來回1萬有找」　達人揭超佛組合：極度強大的存在

19歲議員不會開車+母胎單身「當選議會領袖」！遭酸：我兒都比他強

izna主唱「休養6個月」突宣布退團！　將以6人體制活動

被爆貼臉富商！仙塔律師發聲明：對傳播者、造謠者提起訴訟

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

道奇錯失點亮魔術數字良機　羅伯斯嘆：本該贏下

女高中生超商專心滑手機　色男彎腰手伸裙下偷拍

台灣米其林摘星名單今揭曉！頤宮挑戰8連霸　台南力拚「破蛋」　

台大醫院研究發現B肝新指標　2類患者「肝功能正常」仍應評估治療

快訊／台股收盤大跌129.02點　台積電漲5元至1185

生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

生活熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

嘉義、台南多區明停水　影響範圍一次看

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

新埔站可怕人潮曝　網嘲：台北最high上班城

台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有104席

板南線加班車調整！2列空車專送江子翠

書店宣布下架日本翻譯漫畫：別用中國用語

更多熱門

相關新聞

即／日氣象廳：準颱風「玲玲」生成機率低！

即／日氣象廳：準颱風「玲玲」生成機率低！

日本氣象廳19日根據上午9時的最新觀測數據指出，位於沖繩南方的熱帶低氣壓「準颱風玲玲」，發展為颱風的可能性已經明顯降低。

颱風後漲價！青蔥1捆1200元、香菜1公斤1280元

颱風後漲價！青蔥1捆1200元、香菜1公斤1280元

可能有雙颱！　模擬路徑曝

可能有雙颱！　模擬路徑曝

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

花更多錢吃飯「卻沒有更美味？」　網曝經驗

花更多錢吃飯「卻沒有更美味？」　網曝經驗

關鍵字：

颱風市場空心菜農民價格

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面