黨團協商達結論　25日邀卓榮泰、鄭麗君赴立院「台美關稅」專報

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

台美關稅仍在談判中，總統賴清德日前也強調美國公布的20%稅率為「暫時性」，外界也好奇目前的談判最新進度。立法院今（19）日上午進行黨團協商，決議於下週一、二，邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長列席，分別就對美關稅談判、114年度中央政府追加預算及丹娜絲颱風重建特別預算赴立法院報告並備詢。

立法院各黨團在今天上午10點30分進行黨團協商，決定於8月25日加開院會，與8月22日、8月26日合併為一次會。25日邀請行政院長卓榮泰率同副院長鄭麗君相關部會首長及談判代表列席答詢，提出台美關稅談判之進程方針原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估專案報告並備質詢，質詢人數國民黨團10人、民進黨團10人、民眾黨團2人進行，每人詢答時間15分鐘。修憲委員會訂於當日中午召開。

8月26日上午邀請行政院長卓榮泰、主計長、財政部長及相關部會首長列席報告114年度中央政府總預算追加預算案編制經過並備質詢。質詢人數國民黨團5人、民進黨團5人、民眾黨團1人進行。議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

行政院如於8月21日星期四以前將丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案送至立法院，各黨團同意將其增列入8月22日星期五院會報告事項，並於8月26日星期二下午邀請行政院長、主計長、財政部長、行政院公共工程委員會主委及相關部會首長列席報告。質詢人數國民黨團5人、民進黨團5人、民眾黨團1人進行。議案詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。當次會議不處理討論事項及臨時提案。