盧秀燕2400元粉底液爆紅！賣家愣「15天賣100罐」：專櫃大缺貨

▲盧秀燕「粉底液」風波持續延燒。（圖／記者游瓊華攝）



記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委王義川近日在節目中談及台中市長盧秀燕，指其勘災全妝出鏡，使用2400元的粉底液，引起熱論，沒想到意外掀起一股購買熱潮，讓粉底液瞬間成為話題，就有網拍賣家表示，短短15天內就賣出100罐，專櫃也大缺貨，貼文曝光，網友紛紛笑翻，「市長根本帶貨王。」

網拍賣家在Threads發文，台中市長盧秀燕這波「粉底液之亂」，掀起一波搶購熱潮，帶動粉底液的銷售量，短短15天內就售出100罐粉底液，甚至品牌專櫃門市也出現缺貨情況，「櫃姐說賣到翻掉，效應比正牌代言人IU還強大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友笑翻，「盧市長是主播出身的，保持良好妝容也是超基本的」、「盧媽在外面跑一整天都不脫妝一定很好用」、「上週去兌換試用品的時候、櫃姐也有說他們有嚇到買氣這麼好」、「這我也有在用，2000多一瓶擦了兩年都擦不完，說它貴的根本沒常識」、「台中購物節最佳代言人」、「我覺得盧媽本身皮膚就不錯」。許多愛用者大讚，「是真的超持妝，出油了更好看（10多年老粉）」、「 從大學用到現在6、7年了，真的很讚」。

▲盧秀燕分享愛用品。（圖／翻攝自盧秀燕FB）



事實上，盧秀燕早在去年就開箱過自己出訪美西時的化妝包，粉底鍾愛雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底，和韓星IU使用的是同款。盧秀燕在影片中分享，自己愛用的粉底液是雅詩蘭黛的明星商品，要價2400元，標榜持妝不脫妝，算是專櫃品牌中的中等價位，CP值頗高，連代言人IU也讚不絕口。

然而，近日盧秀燕遭爆確定不參選黨主席，日前又有「粉底液之亂」議題。對此，盧秀燕回應表示，「請大家把重心放在台灣的災害處理、關心災情、協助災民，尤其台中很嚴重、南部更嚴重，把心思放在災民上」。