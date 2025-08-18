　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

盧秀燕2400元粉底液爆紅！賣家愣「15天賣100罐」：專櫃大缺貨

▲盧秀燕勘災。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕「粉底液」風波持續延燒。（圖／記者游瓊華攝）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委王義川近日在節目中談及台中市長盧秀燕，指其勘災全妝出鏡，使用2400元的粉底液，引起熱論，沒想到意外掀起一股購買熱潮，讓粉底液瞬間成為話題，就有網拍賣家表示，短短15天內就賣出100罐，專櫃也大缺貨，貼文曝光，網友紛紛笑翻，「市長根本帶貨王。」

網拍賣家在Threads發文，台中市長盧秀燕這波「粉底液之亂」，掀起一波搶購熱潮，帶動粉底液的銷售量，短短15天內就售出100罐粉底液，甚至品牌專櫃門市也出現缺貨情況，「櫃姐說賣到翻掉，效應比正牌代言人IU還強大。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友笑翻，「盧市長是主播出身的，保持良好妝容也是超基本的」、「盧媽在外面跑一整天都不脫妝一定很好用」、「上週去兌換試用品的時候、櫃姐也有說他們有嚇到買氣這麼好」、「這我也有在用，2000多一瓶擦了兩年都擦不完，說它貴的根本沒常識」、「台中購物節最佳代言人」、「我覺得盧媽本身皮膚就不錯」。許多愛用者大讚，「是真的超持妝，出油了更好看（10多年老粉）」、「 從大學用到現在6、7年了，真的很讚」。

▲▼ 。（圖／翻攝自盧秀燕FB）

▲盧秀燕分享愛用品。（圖／翻攝自盧秀燕FB）

事實上，盧秀燕早在去年就開箱過自己出訪美西時的化妝包，粉底鍾愛雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底，和韓星IU使用的是同款。盧秀燕在影片中分享，自己愛用的粉底液是雅詩蘭黛的明星商品，要價2400元，標榜持妝不脫妝，算是專櫃品牌中的中等價位，CP值頗高，連代言人IU也讚不絕口。

然而，近日盧秀燕遭爆確定不參選黨主席，日前又有「粉底液之亂」議題。對此，盧秀燕回應表示，「請大家把重心放在台灣的災害處理、關心災情、協助災民，尤其台中很嚴重、南部更嚴重，把心思放在災民上」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NONO遭判刑又掰了公司　朱海君露面了
喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝
823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣
快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死
年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣
賓賓哥要告了「求償千萬」　將公開對話還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

好多阿嬤都叫「罔市」　醫一查爆心酸：那年代真實寫照

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫　偶像劇拍攝地助攻朝聖

長大才知道！喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝

盧秀燕2400元粉底液爆紅！賣家愣「15天賣100罐」：專櫃大缺貨

手扶梯當跑步機！百貨公司驚見「老鼠健身」　顧客笑了：真調皮

超離譜！台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有「104席」

花比較多錢吃飯「卻沒有更美味」　他嘆像在吃裝潢！網曝經驗

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣　不喝水、一次灌大量都NG

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

好多阿嬤都叫「罔市」　醫一查爆心酸：那年代真實寫照

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫　偶像劇拍攝地助攻朝聖

長大才知道！喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝

盧秀燕2400元粉底液爆紅！賣家愣「15天賣100罐」：專櫃大缺貨

手扶梯當跑步機！百貨公司驚見「老鼠健身」　顧客笑了：真調皮

超離譜！台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有「104席」

花比較多錢吃飯「卻沒有更美味」　他嘆像在吃裝潢！網曝經驗

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣　不喝水、一次灌大量都NG

腎友要注意！營養師提醒：高鉀水果少碰　誤食恐心臟驟停

2NE1 Dara台中8個打卡點公開！宮原眼科、老常在麻辣鍋　網讚：拍得美麗

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

奧斯卡女星淡出大銀幕！驚悚現身1.48億恐怖片…喬許布洛林也怕爆

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程86%在台灣

823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

生活熱門新聞

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

新颱風最快今生成　預估路徑曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

午後全台變天　「雨最大」地區曝

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

網紅平溪放天燈被罰1萬　觀光署回應了

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

更多熱門

相關新聞

藍反罷CF缺侯友宜　黃國昌籲勿見縫插針：侯是我一直學習的對象

藍反罷CF缺侯友宜　黃國昌籲勿見縫插針：侯是我一直學習的對象

國民黨昨發布釋出台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華及民眾黨主席黃國昌的823反罷廣告影片（CF），除有人拱「盧昌配」外，外界對於影片未出現新北市長侯友宜產生聯想。對此，黃國昌今（18日）表示，沒有必要因為沒有侯友宜就見縫插針，他對侯非常尊敬，「都是我一直在學習的對象」，也不需要做太多解讀、連結2026、2028選舉，現在最重要目標是823。

藍白反罷CF「不見侯友宜」　他直呼弔詭：怕黃國昌不高興？

藍白反罷CF「不見侯友宜」　他直呼弔詭：怕黃國昌不高興？

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」　黃暐瀚：其餘參選者將相形失色

盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」　黃暐瀚：其餘參選者將相形失色

盧秀燕、黃國昌再合體！反罷廣告曝　齊喊「完封7比0團結一定贏」

盧秀燕、黃國昌再合體！反罷廣告曝　齊喊「完封7比0團結一定贏」

朱立倫盧秀燕互誇　他喊精彩：高手出招！權力遊戲還沒結束

朱立倫盧秀燕互誇　他喊精彩：高手出招！權力遊戲還沒結束

關鍵字：

盧秀燕粉底液化妝帶貨網拍

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面