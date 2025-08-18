藍白反罷CF「不見侯友宜」　他直呼弔詭：國民黨怕黃國昌不高興？

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

823罷免倒數，國民黨釋出民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕和南投縣長許淑華合拍反罷宣傳片。不過，影片中卻不見新北市長侯友宜。對此，民進黨立委林俊憲今（18日）表示，這是非常弔詭的政治動作，新北是最大直轄市，侯友宜還曾是國民黨總統候選人，國民黨現在離不開民眾黨，認為黃國昌是726大罷免贏的主因，但為了黃打侯實在有點誇張。

針對國民黨最新CF，林俊憲透過自錄影片表示，國民黨現在非常害怕黃國昌，甚至擔心讓黃國昌不高興，因為他剛說要競選新北市長，侯友宜就馬上潑冷水，所以現在要合拍影片，邀請黃國昌就不敢邀請侯友宜了。

林俊憲認為，這是個非常弔詭的政治動作，因為國民黨既然要宣傳反罷免，當地的國民黨籍市長一定要站出來幫藍委講話。新北是最大的直轄市，侯友宜甚至還曾經是國民黨的總統候選人，不找侯友宜拍這樣的影片，反而出現最多的是黃國昌。

林俊憲說，在他看起來，這種政治隱喻就是國民黨自認離不開民眾黨，從此以後更會被黃國昌牽著鼻子走，而這是藍營自己的政治判斷，認為只有緊拉黃國昌，也是726大罷免國民黨贏的其中一個主要原因。為了討好黃國昌，卻來打侯友宜，不敢讓侯友宜在影片裡面出現，實在有點誇張。

▼國民黨823反罷免廣告。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨KMT，下同）