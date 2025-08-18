藍反罷CF缺侯友宜　黃國昌籲勿見縫插針：侯是我一直學習的對象

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蘇晏男／台北報導

國民黨昨釋出台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華及民眾黨主席黃國昌的823反罷廣告影片（CF），除有人拱「盧昌配」外，外界對於影片未出現新北市長侯友宜產生聯想。對此，黃國昌今（18日）表示，沒有必要因為沒有侯友宜就見縫插針，他對侯非常尊敬，「都是我一直在學習的對象」，也不需要做太多解讀、連結2026、2028選舉，現在最重要目標是823。

黃國昌表示，823讓人非常遺憾的，他本來以為賴清德會重新檢討反省，沒想到賴執迷不悟，明明台灣有這麼多問題要解決，還是執意繼續發動惡罷，因此當執政者選擇擺爛，在野黨就要負責撐起這國家。

媒體追問，反罷影片也被解讀是2028「盧昌配」起手式，黃國昌回應，沒有必要因為沒有侯友宜就見縫插針，他對侯非常尊敬，侯在新北市推動各項市政建設、聆聽在地里長做基層座談，「都是我一直在學習的對象」。

黃國昌強調，現在共同目標是823大罷免，不需要做太多解讀、連結2026、2028選舉，現在最重要目標是823，所有台灣人民，再次用7：0向國際社會展現台灣人民有智慧，也會用手中選票向賴政府想走回獨裁老路說不。

同樣重要的還有核三延役公投，黃國昌說，在能源方面，也會讓國際友人知道，台灣人會用選票做出負責任能源轉型的決定，對未來產業需求、國安需求、配合國際淨零碳排趨勢，台灣人民有智慧做出負責任的選擇；最後唯一關鍵，只有賴政府心中所謂民主是什麼，是人民作主？還是賴做主？希望賴三思。