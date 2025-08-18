盧秀燕誇朱立倫「媽媽給你按讚」　黃暐瀚：其餘參選者將相形失色

▲朱立倫、盧秀燕同台反罷活動。（圖／國民黨提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席今年將進行改選，而現任主席朱立倫、台中市長盧秀燕17日同台反罷活動，朱當場稱讚盧秀燕最有能力為台中、台灣打拚，希望支持者共同為「媽媽市長」出一口氣；盧也大讚朱立倫「該為主席鼓勵、拍手、媽媽給你按個讚，你表現得很好」。對此，媒體人黃暐瀚今（18日）表示，既然朱主席都已經有盧媽媽的公開稱讚，那「朱主席還交不交棒」？只要盧秀燕真的勸進朱立倫續任黨主席，其餘參選者，都將相形失色。

黃暐瀚表示，726大罷免成功完封之後，國民黨主席朱立倫，並未登上巔峰，反倒黨內呼籲交棒者眾，都期盼著盧秀燕選黨主席，選2028。

黃暐瀚表示，不料，上週媒體掌握「近盧人士」透露，盧秀燕恐「不選主席」。挺盧派著急不已，到處呼籲盧秀燕三思而行，承擔為先；另一方面已經宣布參選主席的張亞中動作加大，前立委鄭麗文也公開表示「盧不選，我就選到底」！

黃暐瀚認為，但這個時候，盧秀燕卻公開稱讚朱主席「做的好」、「按個讚」！朱立倫回說盧秀燕可以「為台灣打拚」（選總統）！這才發現，最挺朱立倫續任主席的不是別人，居然是黨內萬眾期待的「準主席」、「準總統」盧秀燕。

黃暐瀚直言，既然朱主席都已經有盧媽媽的公開稱讚，那「鄭麗文還選不選」？「朱主席還交不交棒」？「張亞中還選不選得贏」？

黃暐瀚說，以過去國民黨支持者的屬性，被期待能重回執政的人（比如2005的馬英九）怎麼說，大家就會跟著做。

最後，黃暐瀚強調，只要盧秀燕真的勸進朱立倫續任黨主席，其餘參選者，都將相形失色。

▼台中市長盧秀燕。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）