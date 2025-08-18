　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕、黃國昌再合體！反罷廣告曝　齊喊「完封7比0團結一定贏」

記者郭運興／台北報導

823二波大罷免進入倒數，國民黨在新北、新竹、台中、南投有7位立委面臨罷免。對此，台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、南投縣長許淑華扮演母雞帶小雞的角色，合拍反罷宣傳片。影片中盧秀燕、許淑華帶著自家縣市藍委喊話反罷，而黃國昌則是與新北市羅明才合體，特別的是，影片結尾盧秀燕與黃國昌並肩而坐，盧秀燕表示「再一次請你站出來」，最後眾人齊聲喊話「完封7比0，團結一定贏」，影片一出，網友也紛紛留言「2028一定要藍白合」。

▼國民黨823反罷免廣告。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨KMT，下同）

▲▼國民黨823反罷免廣告。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨KMT）

台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、南投縣長許淑華合拍的反罷免宣傳片17日曝光，影片開頭，由盧秀燕率3位面臨罷免危機的台中藍委江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔排排站，盧秀燕表示「我是盧秀燕，台中這3位立委一定要挺到底」。

接著，南投縣長許淑華也帶著南投縣2位藍委游顥、馬文君現身，許淑華則喊話「我是許淑華、南投這2位夥伴別讓他們孤軍奮戰」。

黃國昌則是與新北市藍委羅明才、新竹縣藍委林思銘合體，黃國昌表示「我是黃國昌，各位朋友們對的事再做一次」。

特別的是，影片結尾盧秀燕與黃國昌並肩而坐，盧秀燕先是說「各位鄉親長輩，再一次請你站出來」，黃國昌也說「再一次用行動證明你的堅持、再一次讓台灣再偉大一次」，最後眾人齊聲喊話「完封7比0，團結一定贏，823去投票」，作為結尾。

此廣告一曝光，網友紛紛留言「2028一定要藍白合」、「支持2028 盧昌配」、「早該藍白合」，而這次反罷免廣告並非盧秀燕與黃國昌首次合體，在日前726大罷免時，兩人就曾合體相挺台中當時面臨罷免的3位藍委合拍廣告，也引來不少討論關注。

▲▼國民黨823反罷免廣告。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨KMT）

▲▼國民黨823反罷免廣告。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨KMT）

▲▼國民黨823反罷免廣告。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨KMT）

每日新聞精選

08/17 全台詐欺最新數據

434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

讚蔣萬安是未來總統候選人　自民黨青年局長訪台

讚蔣萬安是未來總統候選人　自民黨青年局長訪台

自民黨青年局長中曾根康隆一行人近日訪台，下機第一站就與台北市長蔣萬安餐敘。中曾根康隆會後更將兩人合照貼上Instagram社群，於限時動態寫下「與台北市長蔣萬安，自5月以來的重逢。同世代的全球領導者，蔣介石的曾孫，同時也是未來的總統候選人」。

朱立倫盧秀燕互誇　他喊精彩：高手出招！權力遊戲還沒結束

朱立倫盧秀燕互誇　他喊精彩：高手出招！權力遊戲還沒結束

黃國昌嗆賴清德下周辯論核能　綠酸：先跟自己來場跨時空辯論

黃國昌嗆賴清德下周辯論核能　綠酸：先跟自己來場跨時空辯論

影／盧秀燕領軍反罷免　喊話823把江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒留台中

影／盧秀燕領軍反罷免　喊話823把江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒留台中

表態選新北市長遭侯友宜回「少說多做」　黃國昌：100％正確

表態選新北市長遭侯友宜回「少說多做」　黃國昌：100％正確

關鍵字：

大罷免823國民黨盧秀燕民眾黨黃國昌許淑華江啟臣反罷藍白合

