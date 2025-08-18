盧秀燕、黃國昌再合體！反罷廣告曝　齊喊「完封7比0團結一定贏」

記者郭運興／台北報導

823二波大罷免進入倒數，國民黨在新北、新竹、台中、南投有7位立委面臨罷免。對此，台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、南投縣長許淑華扮演母雞帶小雞的角色，合拍反罷宣傳片。影片中盧秀燕、許淑華帶著自家縣市藍委喊話反罷，而黃國昌則是與新北市羅明才合體，特別的是，影片結尾盧秀燕與黃國昌並肩而坐，盧秀燕表示「再一次請你站出來」，最後眾人齊聲喊話「完封7比0，團結一定贏」，影片一出，網友也紛紛留言「2028一定要藍白合」。

▼國民黨823反罷免廣告。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨KMT，下同）

台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌、南投縣長許淑華合拍的反罷免宣傳片17日曝光，影片開頭，由盧秀燕率3位面臨罷免危機的台中藍委江啟臣、顏寬恒、楊瓊瓔排排站，盧秀燕表示「我是盧秀燕，台中這3位立委一定要挺到底」。

接著，南投縣長許淑華也帶著南投縣2位藍委游顥、馬文君現身，許淑華則喊話「我是許淑華、南投這2位夥伴別讓他們孤軍奮戰」。

黃國昌則是與新北市藍委羅明才、新竹縣藍委林思銘合體，黃國昌表示「我是黃國昌，各位朋友們對的事再做一次」。

特別的是，影片結尾盧秀燕與黃國昌並肩而坐，盧秀燕先是說「各位鄉親長輩，再一次請你站出來」，黃國昌也說「再一次用行動證明你的堅持、再一次讓台灣再偉大一次」，最後眾人齊聲喊話「完封7比0，團結一定贏，823去投票」，作為結尾。

此廣告一曝光，網友紛紛留言「2028一定要藍白合」、「支持2028 盧昌配」、「早該藍白合」，而這次反罷免廣告並非盧秀燕與黃國昌首次合體，在日前726大罷免時，兩人就曾合體相挺台中當時面臨罷免的3位藍委合拍廣告，也引來不少討論關注。