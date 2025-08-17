朱立倫盧秀燕互誇　林俊憲喊精彩：高手出招！藍權力遊戲還沒結束

▲朱立倫、盧秀燕今日同台替楊瓊瓔反罷免。（圖／國民黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕今（17日）同台替國民黨立委楊瓊瓔助講反罷免，朱稱讚盧秀燕最有能力為台中、台灣打拚，希望支持者共同為「媽媽市長」出一口氣；盧也拉起朱立倫的手高舉說，黨主席表現得很好，從市長、議員選舉到726反罷免全壘打，應該為朱鼓勵、拍手、按讚。對此，民進黨立委林俊憲直呼，國民黨權力遊戲非常精彩，726大罷免後盧、朱兩人的氣勢一消一漲，現在兩大高手出招高來高去，之前不要的現在要，過去要的現在反而不要了，但還沒結束，未來恐怕還有變化。

「國民黨的權力遊戲非常精彩！」林俊憲今透過自錄影片表示，其中有個轉折點就是726大罷免。之前朱立倫非常恐慌，幾乎是萬念俱灰，當時講可以放棄不選黨主席，相對盧秀燕氣勢非常高昂，認為捨我其誰，準備要選黨主席的模樣。

▼民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）

林俊憲說，想不到726大翻轉，大罷免不幸失敗後，兩人氣勢一消一長，朱立倫現在突然發現使命感高漲，原來他還有天命，想要繼續當黨主席。盧秀燕反而退縮了。現在國民黨黨主席之爭，就在這兩大高手之間出招高來高去，之前不要的現在要，過去要的現在反而不要了。

林俊憲認為，這也是國民黨權力文化，想要不能講太明，一定要欲拒還迎、眾人擁戴拜託強推，而不是自己搶來的，這也是國民黨長久以來的官場文化。不管如何，國民黨權力遊戲還沒結束，還很精彩，未來恐怕還有變化。