美財長19日出席大阪世博！　日媒曝：不會談關稅

▲貝森特將於19日出席2025年大阪關西世界博覽會的「美國國家日」活動。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

白宮9日宣布，美國總統川普（Donald Trump）已指派財政部長貝森特（Scott Bessent）率領代表團前往日本，將於19日出席2025年大阪關西世界博覽會的「美國國家日」活動。這項安排雖以文化外交為主，但是否趁機與日方展開關稅協商，成為外界矚目的焦點。

這趟訪日行程由白宮正式對外公布，除貝森特外，隨團官員還包括美國勞工部長查維斯德瑞默（Lori Chavez-DeRemer）及副國務卿藍道（Christopher Landau）等人。

據《日本時報》（The Japan Times）報導，日本外務省指出，貝森特已於稍早與日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正進行30分鐘通話，雙方就貿易問題「坦率深入交換意見」，並同意持續保持溝通。

然而，一名美國高層官員向媒體透露，此行主軸仍以參與世博活動為主，並未安排正式的雙邊會議或貿易磋商。

川普7日才透過社群媒體公布，將對日本進口商品課徵25%關稅，明確告知日本首相石破茂，稅率比4月初提出的24%再高出1個百分點。自川普4月祭出對等關稅政策以來，赤澤亮正已7度前往華府嘗試談判，盼為日方爭取更有利條件，但至今仍未見具體成果。

2025年大阪關西世博是全球矚目的國際盛會，當中各國將舉辦「國家日」活動介紹文化特色，美方的專場將於19日登場，屆時貝森特將代表美國政府出席，這也讓他的訪日安排受到更多政治關注。