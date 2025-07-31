台灣文化登陸「大阪關西世博」！繪本打頭陣、4.2公尺戲偶超搶眼

▲「藝術報國」的艾拉已準備就緒，踏上大阪中央公會堂廣場，4.2公尺高的大型戲偶將成為吸睛焦點。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」即將正式登陸日本大阪，明（8/1）日以「台灣繪本」打頭陣，開展「台灣繪本、佮意啦」特展，將在建築師安藤忠雄設計的「童書之森 中之島」率先登場。其他團隊也準備就緒，像是首周末登場的「藝術報國」艾拉，高達4.2公尺高的大型戲偶，踏上大阪中央公會堂廣場，預計成為吸睛焦點。

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▲「台灣繪本、佮意啦」展覽，將在建築師安藤忠雄設計、捐贈給大阪市的「童書之森 中之島」登場。（圖／©いとう写真／文化部提供）



「台灣繪本、佮意啦」打頭陣，在8月1日於大阪關西世博開展，特別規劃專為兒童打造的「童書之森 中之島」展出，展期將橫跨整個「We TAIWAN」期間，持續至8月20日。

▲「台灣繪本、佮意啦」以7大主題，共50冊繪本，展示台灣文化的豐富面向。（圖／文化部提供）

展區精選「台灣原住民」、「台灣民間故事」、「台灣的生活」、「台灣的食文化」、「台灣的宗教」、「台灣的藝術工藝」、「台灣的自然」7大主題，共50冊繪本，巧妙結合視覺、聽覺與故事敘述，引領讀者深入體驗台灣豐富且獨特的文化底蘊。

▲策展人蘇懿禎期盼透過生動的繪本故事，提供各種觀看台灣的視角。（圖／文化部提供）



策展人蘇懿禎表示，台灣是一座多元文化交融的島嶼，歷史脈絡深遠，歷經原住民族的智慧傳承、閩南與客家移民的生活與信仰，以及日治時期的現代化影響、語言變遷，共同發展出一個自由而富有韌性的社會。

蘇懿禎說明，每本繪本展示，均提供完整的背景介紹及延伸資訊，如《我的獵人爺爺：達駭黑熊》談台灣原民文化、《爸爸小時候：第一次逛迪化街》介紹南北貨。期盼透過生動的繪本故事，提供各種觀看台灣的視角，並在翻閱之間，真切感受這片土地積累的文化資產和能量。

▲野孩子肢體劇場透過默劇表演，重新演繹繪本經典故事《虎姑婆》。（圖／文化部提供）

展覽期間特別安排動態活動，將平面繪本立體化，包含由「野孩子肢體劇場」突破語言限制，透過默劇方式，以肢體動作、舞蹈與現場互動，重新演繹由繪本作家王家珍、繪圖王家珠創作的經典台灣繪本《虎姑婆》。

還有「巴雀藝術」，將以首位獲得「日本產經兒童出版文化獎」的繪本作家林小杯作品《喀噠喀噠喀噠》為靈感，透過提琴三重奏與故事朗讀，帶領現場觀眾踏上一段充滿童趣、溫度的音樂旅程。

文化部提醒，參觀「台灣繪本、佮意啦」展覽及活動，須配合入館政策，先於「童書之森 中之島」官網申請入館。

「We TAIWAN」即將於8月2日起至8月20日在線上、VS.（at GRAND GREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島展開，來自台灣與日本的38組藝術家、超過545位團隊成員，將以129場次演出、兩個週末的市集活動，迎接來自世界各地的觀眾。

▲藝術家陳景林大型新作《台灣母親河》首度曝光。（圖／文化部提供）

所有團隊如首周末登場的「藝術報國」艾拉，已經準備就緒踏上大阪中央公會堂廣場。VS.裡「台灣光譜」藝術家陳景林，首度曝光的大型新作《台灣母親河》也已躍上牆面。

▲「We TAIWAN」主視覺正式放上核心展覽「台灣光譜」所在的VS.場館，宣告「台灣已準備就緒」。（圖／文化部提供）

文化部邀請國人，無論是熱情前往或是線上關心，都能一起以「We TAIWAN」讓世界看見台灣的多元、包容與韌性，更多資訊可至「We TAIWAN」官網，並追蹤X、Instagram關注最新動態。