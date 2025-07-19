美國財政部長訪日！與日相石破茂會談30分　聚焦8月關稅大限前談判

▲日本首相石破茂與訪日的美國財政部長貝森特在東京進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國財政部長貝森特訪日出席大阪世博，並於昨（18）日會晤日本首相石破茂，針對美方即將從8月起向日本輸入產品加徵25%關稅一事進行協商。雙方強調，將持續磋商，爭取達成對雙邊皆有利的協議。貝森特回應，「必定能達成良好協議」，展現對美日談判前景的樂觀態度。

根據《日本放送協會》，石破茂與貝森特於18日下午5時30分過後，在首相官邸展開長達30分鐘的會談，其中經濟再生擔當大臣赤澤亮正亦出席。會前拍照時，石破茂與貝森特握手寒暄，展現友好氛圍。雙方透過會議確認，將深化在經濟與安全保障等多個領域的合作。

針對關稅談判，石破茂向貝森特強調，期盼日美雙方持續以建設性方式磋商，力求達成互惠協議，並透露將由赤澤亮正負責後續溝通。此外，石破茂也向美方表明，日本將持續自主強化防衛力，以確保維持區域和平與安全。

貝森特回應稱，「必定能達成良好協議。」他在會後於社群平台發文強調，與其追求快速進展，不如確保雙方都受益的協議品質，並強調美日貿易協議依然在可實現範圍之內。

日本政府指出，美方尚未安排具體的部長級會談，貝森特此行主要是以美國代表團成員身分出席大阪世博。不過，日本官員透露，美方目前正審議日本提出的協議方案，包括擴大進口美國商品、增加對美投資，藉此縮減美方的貿易赤字。日本政府也研擬，再度派出赤澤亮正赴美協商，力圖推動實質進展。

川普日前再度強硬表態，將於8月1日起向自日本進口產品課徵25％關稅。石破茂在會後受訪時坦言，雙方應強化經濟與安全保障合作，並透露未來將視情況安排與川普的直接會談，以國家利益為首要考量。

赤澤亮正會後也向媒體表示，會談氣氛融洽，雙方在多項議題上深化相互理解。他認為貝森特的回應具高度建設性，日美雙方將持續就關稅等議題密切協調。