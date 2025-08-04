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台灣文化登「大阪世博」首周吸1.6萬人次！旅日台店全力應援

▲▼「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」首周在線上線下，吸引1.6萬人次參與。（圖／業者提供）

▲「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」首周吸引1.6萬人次，合作店家也全力應援。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

文化部「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」在8月2日正式展開，實體活動2天總計超過6千人次參與；線上遊戲「a-We TO GO」累計遊玩次數突破1萬次，其中約有8成為日本玩家，透過遊戲更了解台灣文化。

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」正式展開後，在VS.、大阪中央公會堂、童書之森中之島舉辦實體活動，總計2天時間超過6千人次參與。包括療癒系吉祥物a-We、各式台灣味活動，也受日本主流媒體共同通信社、朝日新聞、日本經濟新聞等關注報導，並登上每日放送電視台晨間新聞。

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首周2日的「We TAIWAN」不僅吸引許多日本及國際觀眾參與各項活動，從問卷及現場的回饋中發現，有約5成的觀眾過去就經常參與台灣活動，透過網路社群知道有「We TAIWAN」後，就迫不及待地參與。

▲▼「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」首周在線上線下，吸引1.6萬人次參與。（圖／業者提供）

▲VS.「台灣光譜」中《很難很難》讓日本觀眾印象深刻。

觀眾在觀看VS.「台灣光譜」中《很難很難》作品後說，「從沒想過一盞燈加上音樂，竟然可以讓人那麼感動」。看完中央公會堂《黃翊與庫卡》的觀眾，除了為人與機器人間的感情動容，也說，「台灣已經可以製造有思想、有感情的機器人」。許多回饋，都令台灣團隊相當感動，證明文化藝術是最能跨越語言的溝通方式。

▲▼「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」首周在線上線下，吸引1.6萬人次參與。（圖／業者提供）

▲《黃翊與庫卡》讓觀眾為了人與機器人的感情動容。

此外，療癒系吉祥物「a-We」也在線上活動隨時陪伴大家，只要透過「We TAIWAN」官方LINE進入「a-We TO GO」遊戲，就可展開線上、線下共20個關卡的解鎖任務，每完成1項任務，玩家就能為a-We獲得1件融合台灣意象的物件。同時，收集滿5項道具，就可以到VS.或公會堂展區大會服務台，兌換限量a-We貼紙。

▲▼「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」首周在線上線下，吸引1.6萬人次參與。（圖／業者提供）

▲「a-We TO GO」遊戲吸引超過1萬人次參與。（圖／業者提供）

20個解鎖任務線上就可以玩，也特別與大阪市中心、來自台灣最本土味的10個店家合作，包括春水堂Grand Front大阪店、台灣甜商店阪急三番街店、台灣夜市梅田店、wanna manna台灣早餐、台灣菓子万華、台灣yuan緣、台灣同客餃子館、好呷台灣屋台、Just in sleep大阪心齋橋、饗台灣屋台等。玩家不管是在線上線下造訪店家，都可以獲得專屬壁紙。

▲▼「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」首周在線上線下，吸引1.6萬人次參與。（圖／業者提供）

▲▼「台灣yuan緣」以販售台灣料理與甜點為主，「We TAIWAN」期間全力應援。（圖／業者提供）

▲▼「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」首周在線上線下，吸引1.6萬人次參與。（圖／業者提供）

文化部表示，10個合作店家在「We TAIWAN」期間，都成為最好的合作夥伴，各個店家卯足全力協助宣傳活動，其中「台灣yuan緣」如其名的以販售台灣料理與甜點為主，出身嘉義阿里山的老闆娘中村蘭，嫁到日本40年，店內招牌甜點愛玉冰，由台灣進口愛玉子手工製作而成，將記憶中的味道原汁原味，呈現給在異鄉想念家鄉的旅人與食客。為了支持此次活動，中村蘭特別為a-We製作繡著店名的專屬圍裙，可愛爆棚。

▲▼「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」首周在線上線下，吸引1.6萬人次參與。（圖／文化部）

▲餐廳「饗」負責人田中嘉浩旅居日本超過40年，滷汁與醬料由台灣空運至日本使用，讓日本民眾品嚐最道地的台灣味。

餐廳「饗」的負責人田中嘉浩，也是旅居日本超過40年的台灣人，他以故鄉彰化「田中」，作為在日本使用的姓氏。為了讓日本民眾品嚐最道地的台灣味，他特別請台灣的朋友製作滷汁與醬料，空運至日本餐廳使用，並引進辦桌常見的經典飲料，如台灣啤酒、蘋果西打、芭樂汁等。「We TAIWAN」期間，許多交流活動提供的鹽酥雞、糯米腸、芝麻包、飲料等，都出自於「饗」的熱情協助。

文化部表示，「We TAIWAN」節目進入第二周，即將上檔的精彩節目，包括在中央公會堂東廣場的新勝景掌中劇團《伏魔英雄帖之再現白光劍》、中之島公園「TAIWAN PLUS台日新風」市集、中央公會堂3樓的「魔幻台灣－台灣文學展」，以及野孩子肢體劇場將於童書之森演出《虎姑婆》等。更多資訊可至「We TAIWAN」官網，並追蹤XInstagram關注最新動態。

We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博
活動日期：2025年8月2日（六）至8月20日（三）
活動會場：線上、VS.（at GRAND GREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島

島嶼之聲「廟埕前的謝神戲」
活動日期：2025年8月26日（二）至8月28日（四）
活動會場：世博夢洲會場Pop-Up Stage North（需購買世博門票入場）

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