台灣吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空！世博百年古蹟外亮相

▲台灣文化吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」即將於明（2）日正式拉開序幕，其中民間自主發起的「We TAIWAN在世博看見台灣」募資計畫中，直徑2.8公尺的吉祥物「a-We氣球」在今（1日）升空測試，首度在中之島公園河岸飄上20公尺高空。

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▲「a-We」在百年古蹟大阪市中央公會堂外，以慵懶趴地的姿態亮相迎賓。（圖／文化部）



吉祥物「a-We」在百年古蹟大阪市中央公會堂外，以慵懶趴地的姿態亮相迎賓。同時，直徑2.8公尺的「a-We氣球」也在今天升空，飄上中之島公園河岸的20公尺高空。

文化部長李遠在看見完全由民間自主發起的「a-We氣球」飄向天空照片後，感動表示「希望這份來自台灣民間最溫暖的力量，成為飄揚在大阪天空中最自由、療癒風景，象徵台灣民間和政府的團結，也代表台灣和日本之間的堅固友誼，歡迎全世界跟著a-We的飄揚看見台灣」。

▲供桌上除了團隊的演出道具、吉祥物外，也少不了台灣特有的「綠乖乖」。（圖／文化部）

而了迎接明日活動正式展開，文化部政務次長王時思與所有的工作團隊，特別在中央公會堂東廣場，進行了一場團拜灑淨儀式，祈求活動一切順利。供桌上除了團隊的演出道具、吉祥物a-We外，也絕對少不了的是台灣特有「綠乖乖」，展現台灣日常的信仰文化特色。

▲台灣文化吉祥物「a-We氣球」升上大阪天空，在百年古蹟外亮相。（圖／文化部）



即將於8月2日正式開展的核心展覽《台灣光譜》，在安藤忠雄所設計的當代展演場所「VS.」裡經過密集的6天佈展，沉浸式視覺劇場「台灣本色」，記錄台灣染織文化與工藝的「光織自然」、以聲音作為引路的「島嶼聲譜」3大主題展區，已準備就緒。

▲《台灣光譜》展覽的「光織自然」展區，呈現藝術家陳景林藝術生涯首件巨幅藍染山水創作《台灣母親河》。。（圖／文化部）

總策展人林昆穎表示，此次佈展最大的挑戰，在於大部分作品皆為全新創作，例如藝術家陳景林首度曝光的大型新作《台灣母親河》直到上飛機前2小時，都還在做最後的修整燙縫，但在VS.的現場，《台灣母親河》卻意外成為最早完成佈展的作品。



林昆穎說，最具挑戰的還是時間壓力，把台灣應變困難及解題的能力帶到日本，在超壓縮的6天佈展期間，前2天還需要與前檔展覽卸展交錯換場，使得沉浸式劇場「台灣本色」9x24公尺的巨型投影牆，必須在1天內搭建完成。

▲《台灣光譜》展覽的「台灣本色」展區，呈現早期藝術家的繪畫風格，自然景觀與光影變化。（圖／文化部）

其他包含展場內光影與聲音的調教、「光織自然」展區楊偉林《洄遊》作品，一條條懸掛線的垂直拉整、「台灣聲譜」裡神將進場的各種縫補等，整個佈展過程甚至動用了其他團隊的成員共同趕工，才總算順利在展前完成各項工作。



文化部表示，「We TAIWAN」首周開展的活動，包含VS.空間的《台灣光譜》、中之島童書之森的「台灣繪本、佮意啦」，以及中央公會堂室內、戶外首演的《黃翊與庫卡》、《艾拉—相遇中之島》、《狩siù》拚場feat.電氣神將等，邀請國人及來自世界的觀眾，共同到現場或在線上跟著吉祥物a-We看見台灣。

▲台灣文化吉祥物「a-We氣球」在大阪世博百年古蹟外亮相。（圖／文化部）