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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇諷大支「合法的飯不要嗎？」　她駁：請謹言慎行做足功課

▲▼國民黨團 召開 823 讓我們一起七席全壘打 再贏一次 記者會 王鴻薇 羅智強 出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委王鴻薇透過社群媒體指稱，饒舌歌手大支的公司不僅拿了政府1000萬元的補助，且4年從國家拿了至少2029萬7019元，她嘲諷說「合法的飯不要嗎」？對此，曾任專輯補助案審核委員的陳曉娟3日以公開發文表示，「我真的要為所有審核補助案的委員們抱不平！」她說，國會議員請謹言慎行， 做足功課，麻煩在國會請多多展現自己的專業， 跟大支一樣用專業來說服政黨傾向與自己不同的人，還是現在連文化部的這類補助案也要由立法院來接手？

王鴻薇透過發文指出，根據她目前的調查，文化部在111到114年間給了大支的公司「人人有功練音樂工作室」1029萬7019元，而證交所從112到114年間，給了1000萬元，「4年內從國家拿了至少2029萬7019元，對一家資本額10萬1人獨資的公司來說，應該是一筆不小的數目」。

對此，曾任專輯補助案審核委員的陳曉娟公開發文表示，她看到這則新聞，實在沒辦法不說話，「因為本人正好是大支其中一年專輯補助案的審核委員之一。我真的要為所有審核補助案的委員們抱不平」。

陳曉娟說，有沒有人看過有多少想來混補助款而用輕蔑的態度，胡亂造假的企劃書預算表來矇騙審核委員們的申請人？有沒有人看到大支本人是怎樣在大清早， 如素人般到文化部跟音樂素養不見得比他高的委員們認真做報告， 並回答委員們所有極盡挑剔的問題？

陳曉娟表示，如此指控，是指審核委員會完全不用做功課嗎？只需要驗政黨傾向就發錢嗎？再者當他們受到文化部邀約前， 也先被檢驗政黨傾向了嗎？還是她這樣的發聲也會被貼政黨標籤呢？

陳曉娟說，「大支幾年內申請到多少補助款那是他的真本事， 跟他現在唱什麼令妳（指王鴻薇）討厭的歌無關。 就如同現在即使有許多討厭妳的人，也無權阻止妳在國會領了多少人民納稅錢」。

陳曉娟強調，要不要順便也數看看有多少順她耳朵的，同時拿到補助費做專輯的歌手有多少位？審核委員會的標準只有一個， 就是「這張專輯值不值得使用人民的納稅錢提供補助」。

陳曉娟說，國會議員請謹言慎行， 做足功課，麻煩在國會請多多展現自己的專業， 跟大支一樣用專業來說服政黨傾向與自己不同的人，「還是現在連文化部的這類補助案也要由立法院來接手」？

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