大支領2000萬補助！遭爆有作品「觀看數僅幾百」　最新數字曝光

▲饒舌歌手大支。（圖／翻攝自大支IG）

記者周亭瑋／綜合報導

饒舌歌手大支先前發布全新單曲〈辣的〉，因領有文化部補助，又在歌詞中砲轟國民黨、攻擊五月天，引爆爭議。胸腔科名醫蘇一峰直言，大支4年拿了國家至少2000萬補助，有的作品累積流量卻超慘淡，讓他不禁質疑，「台灣政府的預算是這樣子花的？」

蘇一峰在臉書提到，「爭議多的藝人大支，作曲開嗆國民黨與五月天，被抓到拿了國家超過2000萬的補助，補助出來的幾個作品，網路上有的只有幾百觀看數，這樣亂花人民血汗錢養側翼的政府，要大罷免藍白立委不能監督？」

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對此，網友們紛紛回應，「沒天理」、「好誇張...扯到不行」、「歌詞的內容太LOW」、「周杰倫昔怒斥大支為社會敗類、欠教訓」、「我們政府很有錢」、「五月天捐款了，大支呢？」「合法的飯太香了」。

據國民黨立委王鴻薇日前指出，大支的公司不僅拿了政府1000萬元的補助，且4年從國家拿了至少2029萬7019元；而大支接受補助的作品，可能就是「台灣證券交易所」YouTube頻道，分別在兩年前上架的「防範金融詐騙饒舌歌曲」〈詐〉、一年前上架的「定期定額投資ETF饒舌歌曲」〈ETF〉以及七個月前上架的「交易制度饒舌歌曲」〈零股交易〉和幕後訪問，而這些作品累積流量分別為4.9萬、4000及267，讓她忍不住吐槽，「不論藝術性，流量都無法產生宣導效果。」

另外，《ETtoday新聞雲》記者實際查證，這三首作品的最新累積觀看數，〈詐〉同樣為4.9萬次；〈ETF〉則有4941次；而被網友酸爆的〈零股交易〉及幕後訪問，已達1005次。