一票文化人「領補助」被轟爆！名醫點破關鍵：陷政府於不義

▲台劇《零日攻擊》。（圖／牽猴子提供）

記者周亭瑋／綜合報導

近來，饒舌歌手大支遭爆4年領2000萬補助，卻在作品中砲轟在野黨、攻擊五月天，引爆爭議，相關話題也掀起討論。精神科醫師沈政男就直言，藝文人士要關心政治可以，但要衡量一下自己的思辨功力，就像政治人物要評論藝文一樣，「還有饒舌的批判，是讓你批判強權，結果竟然是在罵在野黨。」

沈政男在臉書提到，喧騰一時的台海戰爭台劇《零日攻擊》，第一集已經上映，免費可看，但沒有引起太多關注，顯然先前的爭議風波就因為大罷免在即，如今結果已經出爐，就變成獲得政府補助的一般台劇了，「純粹以戲劇品質來說，還可以啦！而以政治意識來說，第一集也沒有太過偏頗。當然預設大陸很可能打台灣的前提，並非所有人都這樣認為，因此不是所有觀眾都可以平心靜氣看完。」

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他直言，這戲拿了所謂「黑潮文化補助」幾千萬元，能不能開拓國外市場，恐怕是一個問題，「黑潮的意思是行銷台灣的文化軟實力，問題是，啊就沒什麼實力啊！軟實力，不是靠撒錢就堆得起來。」

▲饒舌歌手大支。（圖／翻攝自大支IG）

沈政男認為，藝文人士要關心政治可以，但要衡量一下你的思辨功力，就好像政治人物要評論藝文一樣，「因為你一旦蹽落去，此後你從事的藝文創作，大家已經沒辦法平心靜氣地看到你那張臉，或者你的文字與音樂了。我看到《零日攻擊》的某一些演員，第一個感想就是：你胡亂挺大罷免！然後你在那邊演什麼台灣總統角色？呵，演里長都沒什麼說服力。」

另外，對於饒舌歌手大支引發爭議的〈辣的〉，他也忍不住吐槽，「騙人沒有聽過饒舌嗎？饒舌的批判，是讓你批判強權，結果竟然是在罵在野黨。文化部說，補助大支是其他活動，不是那支MV，這時候歌手自己要知道，即使是間接批評在野黨，都會陷政府於不義。」

．本文由沈政男授權引用。

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