王鴻薇稱補助大支是奉旨給飯　文總：沒特殊待遇更不可能總統點名

▲大支罷免金曲。（資料照／翻攝人人有功練 YouTube）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委王鴻薇發文指控，證交所「奉旨給飯」，1000萬補助饒舌歌手大支，是由總統擔任會長的中華文化總會去函要求補助，大支是前總統蔡英文和總統賴清德點名可以拿「合法的飯」。對此，文化總會3日表示，個別委員所言非事實，文總是非營利之社團法人，與台灣證券交易所的合作，跟平時發函邀請支持台灣文化的企業參與並無不同，補助款在申請、使用及核銷上都是依規定辦理，沒有任何特殊待遇，更不可能有所謂「總統點名」的情況。

王鴻薇近日表示，饒舌歌手大支的公司人人有功練音樂工作室，近年來在文化部、證交所都各獲得1000萬以上的補助。她說，證交所為何要補助大支的公司，答案是「奉旨給飯」，證交所1000萬補助，由總統擔任會長的中華文化總會去函要求補助，項目為「自由捐贈」，也就是大支就是前總統蔡英文和總統賴清德點名可以拿「合法的飯」

對此，文化總會表示，個別委員所言並非事實，文總是非營利之社團法人，與台灣證券交易所的合作，跟平時發函邀請支持台灣文化的企業參與並無不同，補助款在申請、使用及核銷上都是依規定辦理，沒有任何特殊待遇，更不可能有所謂「總統點名」的情況。