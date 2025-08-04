不只大支球員兼裁判　王鴻薇再爆：曹興誠、楊力州也是文總執委

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨日揭露，饒舌歌手「大支」獲得文化部與證券交易所補助，近4年從國家獲得至少2029萬7019元。王鴻薇今（4日）進一步揭露，包含大支在內，高調支持大罷免的導演楊力州、罷免總指揮的前聯電董事長曹興誠等人都是中華文化總會的執行委員，原來這些挺大罷免的文化人、音樂人，通通都收列在中華文化總會，在總統賴清德帶領下，文總變「賴總」。

王鴻薇表示，自己昨天揭露，大支收到的補助是中華文化總會去函給證券交易所，要求其「自由捐贈」，三次總計1000萬元的補助。中華文化總會隨後發文稱，其補助依規定辦理，對大支無特殊待遇，試圖撇清責任，大支也辯稱，歌曲沒有要攻擊誰，還說「審核嚴，每年過多少不一定。」但隨後即被踢爆，文化總會的執行委會名單赫然出現「曾冠榕」，也就是大支，文總這種球員兼裁判的給錢方式，這是哪門子的規定？

王鴻薇質疑，大支的人人有功練音樂工作室，依文化總會指示，接受證交所的補助，沒有利益迴避公然圖利文總自家委員。大支本人就是中華文化總會的執行委員，而中華文化總會去函要求證券交易所自由捐贈給資本額只有10萬元的獨資公司，而且還是每年固定給錢，大支辯稱的「審核嚴格」、中華文化總會的「未有特殊待遇」，如何取信社會大眾？

王鴻薇進一步指出，翻開中華文化總會的各委員名單，除了大支以外，還有大罷免要角，首先當然是罷免總指揮的曹興誠，光是《零日攻擊》就獲得文策院加上國發基金1億3000多萬元的投資鉅資；其次，大罷免期間走訪雙北各地支持罷免的「通靈少女」劉柏君也是執行委員；另外，還有出來號召拍攝支持罷免影片的楊力州也是執行委員，還有一位楊力州身旁帶著的「王師」也是候補執行委員，兩人一起上政論節目一搭一唱，賣力幫執政黨搞大罷免。

王鴻薇諷刺，原來這些挺大罷免的文化人、音樂人，通通都收列在中華文化總會，在總統賴清德帶領下，文總變「賴總」。人是賴清德用的，錢是賴總要求發的，總統兼中華文化總會會長的賴清德，此時再跟大支切割，只不過是逃避責任。