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大支「罷免歌」領政府補助罵國民黨、酸五月天　本人發聲了

▲▼大支罷免金曲開嗆五月天　五迷氣炸：要飯仔當我們是塑膠喔。（圖／翻攝人人有功練 YouTube）

▲大支「罷免歌」領政府補助轟國民黨、嗆五月天，本人發聲了。（圖／翻攝人人有功練 YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

2025年7月26日全台大罷免投票前，饒舌歌手大支發布全新單曲《辣的》替大罷免助陣，卻因領有文化部補助，又在歌詞中砲轟國民黨、攻擊五月天，引發爭議。對此，大支8月3日表示，歌詞描述的是自己的親身經歷、內心的掙扎，以及對大環境的觀察與反思，並非針對任何特定個人或團體。

大支3日晚間在臉書表示，這段時間網路上的資訊實在太多，他當時選擇沉默，是因為覺得在那樣的氛圍下發聲，只會讓爭議繼續延燒，但現在他決定針對大家的疑問，盡可能簡明扼要地回應。

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大支說，關於影射爭議，如果有完整看過他這首歌的歌詞，應該可以理解，他在歌詞所描述的，是自己的親身經歷、內心的掙扎，以及對大環境的觀察與反思， 並不是針對任何特定個人或團體而寫的，這首歌，更不是所謂的罷免之歌。

大支指出，當初跟其他人討論要創作這首歌時，就已經約定彼此獨立創作、內容毫無設限，因為他們都相信「創作自由」是台灣最珍貴的價值之一，因此每個人都依循自己長期關注的議題與創作脈絡，保有風格上的獨立，從詞曲創作、錄音、混音，到 MV 拍攝，整個製作過程歷時超過3個月，這次事件的出現，說到底，可能很大原因是因為發表的時機太過敏感，才延伸出許多風波。

大支強調，這段期間的批評與指教，他都有看到，這些聲音也讓他看見了不同的觀點，也提醒他未來在創作與表達時，可以用更開放、多元的角度去看待每一件事。

至於政府補助，他說，補助除了要通過專業評審們的審議，每年在提案時，他們也必須提出全新的做法與內容，不只是「延續」，而是帶出不同的意義與價值，所以他們每年都不確定計畫能不能通過，也不知道最後辦得成還是辦不成。

他透露，《校長兼撞鐘》至今已經製作了60 支影片、舉辦11場實體演唱會，從首都開始，再來巡迴六都，本季接著再深入各鄉鎮，總參與人數破萬人，本計劃也合作超過50位饒舌歌手，橫跨新生代、中生代到資深饒舌音樂人，原本希望這個計畫能夠扎根在地、串連不同世代，提供饒舌歌手舞台，結果現在這樣大小風波不斷，真的很抱歉。

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