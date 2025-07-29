「莫斯科-平壤」開啟直航！單程票價曝　專攻北韓豪華渡假村遊

▲金正恩帶著妻女視察元山葛麻海岸觀光度假區。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯與北韓關係持續升溫，而在「元山葛麻海岸觀光度假區」7月1日開幕後，北韓更是率先開放俄羅斯遊客搶先體驗。兩國上周也正式恢復莫斯科－平壤直航，首航27日起飛，而平壤返回莫斯科的航班則會於29日出發，目前預計每月來回一班，而單程票價則需4萬5000盧布（約新台幣1萬6500元）。

根據《衛報》報導，由俄國航空公司北風航空（Nordwind Airlines）執飛的首班莫斯科－平壤直飛航班已於27日起飛，並在經過約8小時的飛行後，安全降落於北韓首都平壤。

根據俄羅斯交通部說法，目前該航線暫定每月營運一次，首班回程班機則會於29日自平壤返回莫斯科。票價部分，單程約需4萬5000盧布（約新台幣1萬6500元），官方目前並未公布實際搭乘人數。

北風航空過去曾經是俄國民眾飛往歐洲度假勝地的熱門選擇，但因歐盟對俄實施禁飛令，該公司轉向其他航線發展。一名不願具名的北風航空員工透露，「這趟飛行具有歷史意義，有助於加強兩國的連結」。

俄羅斯與北韓的軍事合作日益頻繁，平壤方面近年更提供兵力與武器支援俄軍在烏克蘭的前線作戰。俄羅斯總統普丁2024年出訪北韓時，雙方也簽署了共同防禦條約，正式進一步強化戰略同盟。

俄羅斯副交通部長波特什金（Vladimir Poteshkin）在官方Telegram頻道發文指出，「這是俄國與北韓建交超過70年以來，首次開通兩國首都之間的直飛航班」。

北韓近來積極推動觀光發展，逐步鬆綁自疫情期間實施的邊境管制。雖然常規觀光仍未全面開放，但俄國旅客已可參與指定地區的團體旅遊活動。今年4月，平壤還舉辦了國際馬拉松賽，允許外國選手參賽。

北韓積極重啟觀光市場，繼2月短暫開放羅津先鋒經濟特區的觀光後，隨著「元山葛麻海岸觀光度假區」在7月1日開幕，也讓首批俄羅斯遊客在7日前往該地旅遊，而這也代表平壤當局已開始積極推進觀光振興計畫，同時希望元山渡假村每年能夠吸引2萬名遊客到訪。