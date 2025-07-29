在烏克蘭戰場測試武器！　北韓「援助俄軍砲彈」已超過650萬發

▲烏克蘭軍事部落客曾指出，疑似北韓生產的自走砲進入俄國。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

烏克蘭軍情當局披露，北韓（朝鮮）持續向與烏克蘭交戰的俄羅斯提供軍事支援，至今已輸出超過650萬枚各口徑砲彈及約600門具備不同射程與殺傷力的武器系統，成為俄軍彈藥的主要來源之一。烏方認為，這項合作不僅補足俄軍戰損，同時也讓北韓能在實戰中驗證並改進其武器系統。

根據《韓聯社》，烏克蘭對外情報局（FISU）於當地時間28日回覆該國媒體《LIGA.net》提問時表示，北韓至今已向俄羅斯提供了約650萬枚涵蓋幾乎所有俄軍使用口徑的砲彈。FISU指出，北韓如今已成為俄羅斯彈藥的主要供應國，並預估這類砲彈與火箭彈的供應將持續進行。

除了彈藥，FISU亦分析指出，北韓迄今已向俄羅斯提供約600門武器系統，類型廣泛，包括短程彈道飛彈「KN-23」（北韓版伊斯坎德爾）、類似美製ATACMS的戰術導彈「KN-24」、超大型火箭炮「KN-25」，以及多數機動式發射架。

FISU還具體列舉北韓供應俄軍的重型武器，包括：240公釐火箭炮M-1991共120門、長射程自走砲M-1989共120門、122公釐D-74榴彈砲100門、140公釐M1982迫擊砲約100門，以及最少165門的63式107公釐多管火箭系統。

儘管俄軍部分評估北韓製武器的效能不高、維修困難，但FISU認為雙方軍事技術合作具有互利性。報告指出，北韓可藉由戰場實測改良武器，俄羅斯則能補充前線彈藥損耗。

事實上，南韓國家情報院先前亦曾評估，北韓已向俄羅斯提供高達1200萬枚砲彈。隨著俄烏戰爭持續，北韓與俄羅斯的軍事合作動態將持續受到國際關注。