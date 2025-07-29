　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

關稅談判急了！南韓推「鉅額合作案」送美大禮　官員緊跟至蘇格蘭

▲▼南韓產業通商資源部長金正官出訪華府，會晤美國商務部長盧特尼克。（圖／VCG）

▲南韓產業通商資源部長金正官出訪華府，會晤美國商務部長盧特尼克。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國川普政府陸續完成與日本、歐盟的關稅談判，為了能夠在美國汽車市場擊敗主要競爭對手，南韓不得不加快談判腳步！如今，美國向南韓所課徵的25%對等關稅將從8月1日正式實施，南韓不僅向美國提出規模數百億美元的造船業合作計畫，更緊急讓赴美談判的官員搭機前往蘇格蘭，以便隨時與美方展開談判。

根據《韓聯社》，南韓先前派出產業通商資源部長金正官、產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九前往華府，與美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾談判，不過因為盧特尼克、葛里爾跟隨美國總統川普出訪英國蘇格蘭，因此金正官、呂翰九也跟著搭機飛往蘇格蘭，期盼能夠儘快在談判中與美方達成共識。

為了加快談判速度，南韓派出外交部長趙顯訪美，預計美東時間31日與美國國務卿盧比歐面談，而南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲則同樣預計31日在華府與美國財政部長貝森特進行貿易談判。

▲▼美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／路透）

稍早，盧特尼克接受美媒《福斯新聞》採訪時，證實代表南韓的談判官員已經搭機前往蘇格蘭，顯示南韓迫切欲與美方針對關稅達成協議。據悉，金正官、呂翰九曾於24、25日兩度與盧特尼克進行會談，甚至受邀前往美國商務部官邸「挑燈夜戰」。

報導分析，由於南韓長年高度仰賴出口貿易，一旦實施25%對等關稅，將對經濟造成巨大衝擊，因此南韓方面的談判最初目標在於將25%對等關稅降至0%，並且免除汽車（25%）、鋼鐵（50%）等個別項目關稅。

不過，至目前為止南韓尚未與美方達成協議，加上日本、歐盟已先後與美方成功達成協議，導致南韓逐漸放寬標準，盼能比照日本、歐盟在對等關稅與汽車關稅的15%稅率。外界關注，一旦要達到上述目標，南韓必須對美國「讓步」多少。

▲▼除了半導體，造船業也是南韓重要產業之一。（圖／達志影像）

▲除了半導體，造船業也是南韓重要產業之一。（圖／達志影像）

南韓總統辦公室先前透露，美國對於造船業合作展現出高度興趣。《朝鮮日報》等韓媒指出，李在明政府向美國提出名為「讓美國造船業再度偉大」（MASGA•Make American Shipbuilding Great Again）的合作計畫，規模高達數百億美元（數十兆韓元），由南韓民間造船企業前往美國當地進行投資，而該計畫針對貸款與融資等進行支援。

報導指出，一旦針對南韓的25%汽車關稅正式實施，將對南韓汽車產業造成巨大衝擊，因為南韓汽車的最大出口市場為美國，然而如今日本、歐盟等汽車產業主要競爭對手的對美出口關稅已降至15%，將會導致南韓在競爭力上不敵日本與歐盟。據悉，現代汽車今年第2季營業利益，已經比去年同期銳減8000億韓元，顯示關稅政策造成的影響甚鉅。

報導也提到，美國在關稅談判中針對農產品、數位、汽車等3大產業向南韓施壓，包括要求南韓允許進口30個月齡以上的美國牛肉、大規模進口美國稻米，不過這兩項要求引發南韓國內業者激烈抗議，因此南韓起初在談判時便將農產品列入「不可妥協」的貿易談判紅線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「加熱菸」審查有結果了！「2業者、14品項」通過
文湖線通勤時間故障！8400名旅客受影響　北捷調查結果出爐
降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡
魏如萱親妹發聲！　「有些誤解，是無法解釋的痛」
快訊／林口嚴重事故　男遭前後夾擊無生命跡象
陳耀訓蛋黃酥「開賣15分鐘完售」　秒殺盛況不再
新莊紅色行李箱曝！裝屍體已放多天
確定了！《不熙娣》金鐘今年「只報2人」
快進來！人妻狂讚「學長很厲害」：可以裡面嗎 　綠夫崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彭博：賴清德仍盼出訪成行　美考慮提供「替代過境地點、時間」

聯合國開會討論「巴勒斯坦建國」　馬克宏宣布：9月正式承認

美擬對「日本半導體、藥品」課15%關稅　《每日》搶先曝光稅率

關稅談判急了！南韓推「鉅額合作案」送美大禮　官員緊跟至蘇格蘭

泰軍控「午夜停火又轟5地」　柬埔寨堅稱：沒聽到槍聲

稀土關鍵戰略物資！川普擬與「緬甸少數民族」合作　抗中國壟斷

印度IT巨擘大砍1.2萬職位！企業家示警：AI將消滅中產階級

德法開砲了！　怒批歐盟「屈服15%關稅協議」：黑暗的一天

收容所員工照顧「2受虐比特犬」被撕咬亡　家屬慟：他最愛動物

快訊／否認「主動尋求」川習會　川普：是習近平邀請我

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

車銀優去當兵了QQ　入伍前公開平頭..依然很帥♥

彭博：賴清德仍盼出訪成行　美考慮提供「替代過境地點、時間」

聯合國開會討論「巴勒斯坦建國」　馬克宏宣布：9月正式承認

美擬對「日本半導體、藥品」課15%關稅　《每日》搶先曝光稅率

關稅談判急了！南韓推「鉅額合作案」送美大禮　官員緊跟至蘇格蘭

泰軍控「午夜停火又轟5地」　柬埔寨堅稱：沒聽到槍聲

稀土關鍵戰略物資！川普擬與「緬甸少數民族」合作　抗中國壟斷

印度IT巨擘大砍1.2萬職位！企業家示警：AI將消滅中產階級

德法開砲了！　怒批歐盟「屈服15%關稅協議」：黑暗的一天

收容所員工照顧「2受虐比特犬」被撕咬亡　家屬慟：他最愛動物

快訊／否認「主動尋求」川習會　川普：是習近平邀請我

彭博：賴清德仍盼出訪成行　美考慮提供「替代過境地點、時間」

遭爆搭上新光醫院副院長！　徐韻翔還原接送情聚會真相：正常社交

鳳小岳組團8月開唱！　自招「很難入世」：繳稅保險都不會

快訊／加熱菸解禁！國健署有條件通過「2業者、14品項」

王義川檢討罷免失利稱「台中人非常在意錢」　爆綠大老提每月發2萬

文湖線通勤時間故障！8400名旅客受影響　北捷調查結果出爐

跨世代探索！6歲到84歲從白天走到夜晚　認識美崙山夜間食客

小塔提斯飛越右外野牆沒收全壘打　球迷直呼「白金手套回來了」

小聯盟最年輕警察局長曝！白帽駭客出頭天　「黃子佼們」被他團滅

「TOYOTA Camry大陸新年式」新台幣80萬有找！3種動力、新增帥氣運動款

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

國際熱門新聞

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

金融時報：賴清德得知美方不允許過境後取消出訪

川普：未達成協議國家，將課15至20%關稅

外媒爆中國抗議施壓！　川普政府拒絕賴清德過境紐約

德國2歲女童「滑水道噴飛」亡　爸爸抱住痛哭

K級女優親曝引退番號　昔「爆乳擺桌」險退學

彭博：川普政府「尚未允許」賴清德過境美國

美歐敲定15％關稅激勵！標普、那指再創高　特斯拉勁揚逾3%

英研究：多接觸一種環境　可防癌減肥

川普宣布：俄羅斯「最後和平通牒」剩12天

Google地圖「1功能」要掰了！

淪性奴！女被警輪流性侵　虐到子宮出血

否認主動尋求川習會　川普：是習邀請我

納坦雅胡喊加薩沒饑荒　遭川普打臉

更多熱門

相關新聞

收容所男員工被2受虐比特犬咬死

收容所男員工被2受虐比特犬咬死

美國密西西比州一名動物收容所男員工，在照顧剛被送來的2隻受虐比特犬時，意外遭到比特犬攻擊並且殺害。同事表示，男子在收容所工作已經2年，事發當時正試著把2狗放入鐵籠中，沒想到發生慘案。

否認主動尋求川習會　川普：是習邀請我

否認主動尋求川習會　川普：是習邀請我

日化學工廠「有毒氣體」外洩！80人就醫

日化學工廠「有毒氣體」外洩！80人就醫

川普擋賴過境　裴洛西：不該被中國噤聲

川普擋賴過境　裴洛西：不該被中國噤聲

嗆川普停留在過去！金與正：美國別一廂情願

嗆川普停留在過去！金與正：美國別一廂情願

關鍵字：

日韓要聞北美要聞川普關稅對等關稅南韓造船業金正官盧特尼克

讀者迴響

熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

歐弟二婚不到1年爆婚變　3原因鬧分居

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面