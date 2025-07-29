關稅談判急了！南韓推「鉅額合作案」送美大禮　官員緊跟至蘇格蘭

▲南韓產業通商資源部長金正官出訪華府，會晤美國商務部長盧特尼克。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著美國川普政府陸續完成與日本、歐盟的關稅談判，為了能夠在美國汽車市場擊敗主要競爭對手，南韓不得不加快談判腳步！如今，美國向南韓所課徵的25%對等關稅將從8月1日正式實施，南韓不僅向美國提出規模數百億美元的造船業合作計畫，更緊急讓赴美談判的官員搭機前往蘇格蘭，以便隨時與美方展開談判。

根據《韓聯社》，南韓先前派出產業通商資源部長金正官、產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九前往華府，與美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾談判，不過因為盧特尼克、葛里爾跟隨美國總統川普出訪英國蘇格蘭，因此金正官、呂翰九也跟著搭機飛往蘇格蘭，期盼能夠儘快在談判中與美方達成共識。

為了加快談判速度，南韓派出外交部長趙顯訪美，預計美東時間31日與美國國務卿盧比歐面談，而南韓經濟副總理兼企劃財政部長具潤哲則同樣預計31日在華府與美國財政部長貝森特進行貿易談判。

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／路透）

稍早，盧特尼克接受美媒《福斯新聞》採訪時，證實代表南韓的談判官員已經搭機前往蘇格蘭，顯示南韓迫切欲與美方針對關稅達成協議。據悉，金正官、呂翰九曾於24、25日兩度與盧特尼克進行會談，甚至受邀前往美國商務部官邸「挑燈夜戰」。

報導分析，由於南韓長年高度仰賴出口貿易，一旦實施25%對等關稅，將對經濟造成巨大衝擊，因此南韓方面的談判最初目標在於將25%對等關稅降至0%，並且免除汽車（25%）、鋼鐵（50%）等個別項目關稅。

不過，至目前為止南韓尚未與美方達成協議，加上日本、歐盟已先後與美方成功達成協議，導致南韓逐漸放寬標準，盼能比照日本、歐盟在對等關稅與汽車關稅的15%稅率。外界關注，一旦要達到上述目標，南韓必須對美國「讓步」多少。

▲除了半導體，造船業也是南韓重要產業之一。（圖／達志影像）

南韓總統辦公室先前透露，美國對於造船業合作展現出高度興趣。《朝鮮日報》等韓媒指出，李在明政府向美國提出名為「讓美國造船業再度偉大」（MASGA•Make American Shipbuilding Great Again）的合作計畫，規模高達數百億美元（數十兆韓元），由南韓民間造船企業前往美國當地進行投資，而該計畫針對貸款與融資等進行支援。

報導指出，一旦針對南韓的25%汽車關稅正式實施，將對南韓汽車產業造成巨大衝擊，因為南韓汽車的最大出口市場為美國，然而如今日本、歐盟等汽車產業主要競爭對手的對美出口關稅已降至15%，將會導致南韓在競爭力上不敵日本與歐盟。據悉，現代汽車今年第2季營業利益，已經比去年同期銳減8000億韓元，顯示關稅政策造成的影響甚鉅。

報導也提到，美國在關稅談判中針對農產品、數位、汽車等3大產業向南韓施壓，包括要求南韓允許進口30個月齡以上的美國牛肉、大規模進口美國稻米，不過這兩項要求引發南韓國內業者激烈抗議，因此南韓起初在談判時便將農產品列入「不可妥協」的貿易談判紅線。