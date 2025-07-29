熱氣球不打烊！台東取消週二公休　民眾追球更盡興

▲「台灣國際熱氣球嘉年華」加碼追球。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

2025台灣國際熱氣球嘉年華自7月5日開幕以來熱度持續攀升，鹿野高台幾乎天天湧入來自全台各地與國際的遊客，不少民眾在清晨或黃昏時段守候，只為一睹五彩繽紛的熱氣球升空。不過，近期活動部分場次受到天候干擾而取消，引來球迷及遊客惋惜。為回應民眾熱切期盼，台東縣政府29日正式宣布取消原訂每週二的公休日，讓更多人有機會體驗這場年度盛會。

台東縣交通及觀光發展處處長卜敏正指出，今年是台灣國際熱氣球嘉年華邁入第15週年，活動規模再創新高，不僅推出結合知名IP的全新造型熱氣球，也融合無人機編隊、煙火及光雕音樂演出，帶來多感官的精采體驗。儘管活動開跑至今，受颱風與氣候不穩因素影響，部分光雕活動場次不得不延期，為避免球迷失望，原定7月6日與24日的光雕音樂會分別延至8月4日（鹿野高台）與8月11日（池上大坡池），此外，自今日起原訂每週二休場也正式取消，全面開放「追球日」。

卜敏正補充指出，台灣國際熱氣球嘉年華是目前全球活動期間最長的熱氣球節慶之一，且鹿野高台的光雕音樂會更被許多國際飛行員讚譽為「全球最美光雕秀」。縣府期盼藉此機會，吸引更多國內外旅客前來台東，不僅追球，也能深度體驗在地文化、美食與山海風光。

活動將持續舉辦至8月21日，目前已進入最後三週倒數階段。熱氣球繫留體驗每日於清晨5:30至7:00、下午5:00至6:30兩個時段在鹿野高台舉行，民眾可於早上5點與下午4點現場購票。接下來的6場熱氣球光雕音樂會，則將分別在鹿野高台、台東市國際地標與池上大坡池接力登場，精彩可期。

台東縣政府提醒民眾，活動期間視天候進行滾動式調整，相關資訊可隨時透過「2025台灣國際熱氣球嘉年華」官方網站及社群平台掌握最新動態。