自駕要小心！日媒揭「開車5大NG行為」　最高罰50萬日圓

▲日本媒體近日整理出5項日常中常見、但卻容易被忽略的交通違規行為。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

到日本自駕旅遊近年成為熱門選項，日本媒體近日整理出5項日常中常見、但卻容易被忽略的交通違規行為，提醒駕駛別以為「沒造成事故就沒事」，一旦被查獲可能吃上罰單。

根據《WEB CARTOP》報導，這些行為雖在日常中常見，卻都是明文禁止的交通違規，若不小心踩雷，輕則罰錢、重則吊銷駕照，尤其是開長途或遇到塞車時，更要特別注意。

首先是「紅燈停車時換人駕駛」。不少人為節省時間，會在等紅燈時交替駕駛，但在日本這屬於「停止處置義務違反」，一旦遭取締，將被記1點違規點數並罰款6000日圓（約新台幣1300元）。正確做法應是在安全地點停妥車輛，並拉手煞車、熄火後才換人駕駛。

第二點則是「擋風玻璃安裝手機架」。不少人習慣將導航裝置、飲料架吸附在擋風玻璃上，卻容易造成視線死角，構成「安全駕駛義務違反」。一旦被開罰，罰款高達9000日圓（約新台幣2000元），並記2點違規點數，也有可能觸犯車輛保安基準。

第三項是「開車時戴耳機」。即便沒有講電話，只要耳機妨礙駕駛者聽到環境音、警示聲，就可能違反安全駕駛義務。神奈川縣警明確規定，禁止駕駛人在「聽不見必要聲音」的狀況下開車，這項違規也包含騎自行車在內。

第四點為「短暫離車未熄火」。即使只是到便利商店買瓶水，也不能把鑰匙插在車上或讓引擎持續運轉，否則一樣構成「停止處置義務違反」，罰則與第一點相同。

最後一項則是「過勞駕駛」。日本《道路交通法》第66條明定，駕駛人在過度疲勞、疾病或藥物影響下，不得開車上路。違者最高將面臨3年以下拘禁刑或50萬日圓（約新台幣1.1萬元）以下罰金，並一舉記上25點違規點數，等同直接吊銷駕照。

日本媒體提醒，開車上路前務必先自我檢查，確認自己與車況是否良好，避免一時疏忽釀成違規，甚至影響旅遊行程。尤其赴日自駕旅客應特別留意這些容易忽略的「地雷習慣」，以免在異地吃上不必要的罰單。