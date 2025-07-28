這也造假！西藏景點付費合影藏獒　竟是拉布拉多假扮

▲有網友發現「拉布拉多獒」並上傳網路，進而引發網友熱議。（圖／翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

中國西藏知名景點「羊卓雍措湖」近期爆發「掛羊頭賣狗肉」的山寨事情！有網友發現付費與藏獒合影的犬隻，竟是拉布拉多戴上圍脖所假扮，甚至還有網友發現薩摩耶的身影，隨事件討論情形越發熱烈，景區卻撇清是村民自發行為。

中國張姓女子近日在社群媒體上傳一段影片，對著一隻疑似拉布拉多假扮的「藏獒」直拍，並笑說：「別人都是藏獒，你是嗎？你不是個拉布拉多套了個圈嗎？」影片可見，疑似狗主人的男子發現有人起疑後，匆忙擋住狗，先是拍了狗脖子上的毛領，接著又拉了一下牽繩，顯得有些侷促。

對此，網友笑說「當你誇大簡歷，但仍得到了這份工作」「他旁邊連拉布拉多都不是，薩摩耶都當上藏獒了」「拉布拉多：他們說有薪水領我就來了」「想起了那個肯亞的直播間，金毛裝獅子」「太假了，真正的藏獒應該不是那樣裝扮，景區管理也有點問題啊」「笑掉大牙，哪哪都有假」。

▲有網友發現西藏知名景點與藏獒合影的犬隻竟是拉布拉多、薩摩耶所假扮的。（圖／翻攝自微博）

不少網友從社群媒體發現該影片後，也開始翻看相簿，發現確實如此過去與藏獒的合影確實是拉布拉多，「把西藏的圖翻出來，好像還真是，哈哈哈」「我去翻看我的照片，去你瑪德」「天殺的…去翻了我之前的照片，真有一隻是拉布拉多」「前幾天剛拍完」「我趕緊去看以前拍得」。

對於張女前往西藏羊卓雍措旅遊時，發現付費合照的藏獒竟是拉布拉多戴圍脖假扮的，她23日將該影片上傳到網路上；對此，羊卓雍措景點相關工作人員表示，景區並無與藏獒合照的業務，「狗是村民遷來的在景區下面，不在景區範管轄圍。」不過該說法無法獲得部分網友苟同。

▲有網友探討此事背後應該被關注的事情。（圖／翻攝自微博）

有網友直指，對消費者而言「掛羊頭賣狗肉」就是詐欺行為；儘管景區稱是村民個人行為，但景區入口是遊客對景點第一印象，無論是否為官方經營，景區也有責任提示與管理。該事件也反映動物權益問題，拉布拉多被迫長時間戴道具配合遊客拍照，可能產生壓力反應；況且藏獒在西藏文化裡是神聖的，如今這樣被隨意取代，會讓遊客對當地文化產生錯誤認知。



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