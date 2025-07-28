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淹水還沒退！專家又示警「西南氣流即將發威」　災民驚：天啊...

中央氣象署對雲林、嘉義、台南發布大豪雨特報，高雄與屏東則為豪雨特報。（翻攝自中央氣象署官網）

▲中央氣象署對雲林、嘉義、台南發布大豪雨特報，高雄與屏東則為豪雨特報。（翻攝自中央氣象署官網）

圖文／鏡週刊

大雷雨、大豪雨狂炸中南部，中央氣象署對雲林、嘉義、台南發布大豪雨特報，高雄與屏東則為豪雨特報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒西南氣流即將發威，呼籲中、南部地區的朋友，務必提高警覺。

「西南氣流即將發威！」氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」12時38分於臉書指出，西南風持續增強，即將達到西南氣流規模，強烈雷雨帶直接在中南部上空發展、滯留，尤其今日夜晚開始，輕颱「竹節草」外圍環流加入，雨勢會變得更加持續，預計週四（31日）前，都是高風險時期。

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氣象粉專提醒，中、南部地區的朋友，務必提高警覺，小心災害發生。（翻攝自臉書@台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲氣象粉專提醒，中、南部地區的朋友，務必提高警覺，小心災害發生。（翻攝自臉書@台灣颱風論壇｜天氣特急）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」呼籲，中、南部地區的朋友，務必提高警覺，小心災害發生！也直指降雨強度與範圍，會隨著雷雨帶發展而有所變動，因此民眾可多觀察雷達回波及更新氣象資訊！從曝光逐12小時定量降水預報，可見今晚南部降雨呈現「紫爆」，明（29日）晚也不惶多讓。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提到，氣流至少持續至週五，到了週末才有好轉的機會。貼文一出，引發南部居民哀號表示，「已經下一晚了，還要再來一晚」、「誇張 這個月下雨比出太陽還多」、「老天拜託一下….放過我家鄉～拜託」、「天啊...為什麼又停留在南部」、「上禮拜好不容易下完想說沒了，結果又來...心累累」。

中央氣象署發布大雷雨即時訊息。（翻攝自中央氣象署官網）

▲中央氣象署發布大雷雨即時訊息。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，針對「雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分止。氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生。

中央氣象署發布豪雨特報。（翻攝自中央氣象署官網）

▲中央氣象署發布豪雨特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署14時發布豪雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨。今日雲林、嘉義、台南有局部豪雨或大豪雨，高雄、屏東有局部大雨或豪雨，新竹、苗栗、彰化、南投、宜蘭及澎湖地區有局部大雨發生的機率。大豪雨地區：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市。


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