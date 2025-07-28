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意外挺過大罷免　朱立倫10月交棒與否全看一人決定

24藍委抗罷成功，形同拿下「無敵星星」，接下來在國會的舉動備受矚目。（鏡報董孟航）

▲24藍委抗罷成功，形同拿下「無敵星星」，接下來在國會的舉動備受矚目。（鏡報董孟航）

圖文／鏡週刊

國民黨守住24席立委席次，第二波8月23日罷免投票也有望全保，反而是黨主席選舉成了下一階段黨內關注焦點，現任主席朱立倫「意外」力保黨籍立委1席未失，讓藍營的權力核心交接，又再次現出一絲懸念。然而黨內多數都盼有志參選2028總統的盧秀燕先接棒，操兵2026選舉。

一位藍營中常委對本刊表示：「接不接藍營主席，只剩下盧秀燕一念之間。」大罷免前，包括縣市長、地方議會系統、黃復興等勢力，都有一致共識，應讓打2028大選的人馬，儘早進駐黨中央整隊，朱立倫完成階段性任務，承擔大罷免整個決策過程，罷免落幕就是他最好的退場時間點，「結果現在朱讓黨從大壞走到大好，他扛責的壓力也頓時消失。」

藍首波抗罷「完封勝」，連帶讓已有交棒準備的朱立倫聲勢回穩。

▲藍首波抗罷「完封勝」，連帶讓已有交棒準備的朱立倫聲勢回穩。

但有不具名的前黨務高層持不同意見，認為國民黨原打算祭出以罷制罷抗衡綠營，未料黨中央進退失據，未把握進場助攻罷綠的黃金時機，衍生後續虛假連署等一連串爭議，最後掛零慘烈收場，衝擊藍營士氣，所幸大罷免有守住，如今基層、民代系統已瀰漫「勝選與朱無關」的氛圍，既然朱完成階段任務，華麗轉身交棒已是黨內多數共識。

對此，黨務人士表示，組發會預計30日在中常會提出黨主席選舉辦法與時程，朱立倫10月交接的基調不變，「還是以順利交棒為主。」

行政院副院長鄭麗君已多次率隊，赴美談判關稅。（鏡報林煒凱）

▲行政院副院長鄭麗君已多次率隊，赴美談判關稅。（鏡報林煒凱）

本刊掌握，朱立倫的交棒說已在藍營發酵，儘管盧秀燕至今未正面表態參選主席，但因盧抗罷繳出全勝成績，地方輔選系統研判，號稱「盧秀燕三子」的立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋都順利挺過罷免，讓第二波罷免的顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣壓力消失，盧亦有餘裕協防南投藍委馬文君、游顥，屆時聲望勢必更上一層樓，接任主席呼聲最高，恐難有人能抗衡。

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