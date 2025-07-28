不倫戀曝光神隱多日　馮明珠再爆缺席演講讓民眾空等

▲聽眾透露，7月25日的岡山醫院演講由馮明珠擔任引言人及主講，但她整場缺席。（圖／讀者提供）

圖文／鏡週刊

本刊日前接獲爆料，指高醫大董事長陳建志，與高雄市立小港醫院副院長馮明珠外遇、同居，還高調出席公開活動、到健身房運動、購物，就像老夫老妻。投訴人指出，馮以私害公爭議不斷，不但將院長的公務車納為己用、主導醫院人事，甚至帶陳到小港醫院私下進行醫美手術，卻未依規定申報，行徑囂張跋扈！報導出刊後，陳、馮二人未回應、神隱多日，馮還被爆出缺席岡山醫院的既定演講行程，放參與該場演講的聽眾鴿子！

本刊取得岡山醫院的演講資訊，該場演講原本預定於7月25日（上週五）上午9點，在該院3樓大講堂舉辦，內容為愛滋病防治、傳染病照護、長照及咀嚼力照護相關，均為馮明珠擅長的議題。馮不僅擔任開場引言人，且擔綱下午近2個小時的議題主講人，地位相當重要。

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▲根據聽眾提供的演講畫面，多人坐在現場空等馮明珠到場。（圖／讀者提供）

不過，參與該場演講的聽眾提供現場照片告訴本刊，馮不僅缺席上午9點的開場引言，連下午自己該負責的演講也通通沒來，讓聽眾們相當錯愕。聽眾也批評高醫跟馮，若講者有要事無法前來，主辦方應及時應變，可以取消、改期，更應提前通知與會人員，而非讓大家空等、白跑一趟，這不是一個負責任的做法，對醫院、其他講者和聽眾都不尊重。

由於高醫體系預計於8月進行人事調動，馮明珠傳出將是總院副院長第一人選，但陳、馮因不倫戀以私害公等負面消息爆發後，讓高雄醫界、政商界人士議論紛紛，高醫是否仍會作此人事安排？令人好奇，也十分引人關注！



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