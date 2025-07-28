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盧秀燕靠數據精準抗罷　蔣萬安首操陸戰後勢看漲

藍祭出縣市長區域聯防戰術，加上立法院長韓國瑜等大咖積極輔選，守住24席。（鏡報李智為）

▲藍祭出縣市長區域聯防戰術，加上立法院長韓國瑜等大咖積極輔選，守住24席。（鏡報李智為）

圖文／鏡週刊

盧秀燕、蔣萬安被視為藍營抗罷兩大功臣，一位中部地方輔選要角觀察，盧、蔣在這次抗罷戰役，頻頻對外釋出「輕政治、重民生」的訊號，盧以民調科學，針對不同選區制定一系列輔選策略，對選情最不被看好的羅廷瑋，始終保持審慎樂觀，開票結果也印證盧營的戰略成功。

蔣萬安在北市則盡力擺脫政治口水，讓罷免案跳脫綠營設定的抗中保台戰場，並親自操盤陸戰，使黨內一片看好蔣能在2026年順利連任台北市長；另方面，侯友宜親上火線，以紮實的基層號召力，穩住藍營在北台灣的基本盤，也功不可沒，亦讓侯在2026市長選舉，保持話語權與影響力。

首波大罷免平均投票突破5成。（鏡報李智為）

▲首波大罷免平均投票突破5成。（鏡報李智為）

除了黨內大咖加持選情，國民黨攜手民眾黨打出藍白合，也是成功抗罷的關鍵。藍營一度擔心投票率不足，冀望「藍軍不夠，小草來湊」，藉此守住國會朝小野大局面。從投票結果來看，基隆林沛祥、桃3魯明哲、桃5呂玉玲、桃6邱若華、台東縣黃建賓、新竹市鄭正鈐等6人，不同意罷免票數都比2024當選立委票數還高，特別是被視為藍白合示範區的新竹市，鄭正鈐票數逆勢成長近2.7萬票，顯見白營票盤是影響勝負的關鍵，讓藍營不敢小覷。

徐巧芯抗罷最後關頭，獲民眾黨全力支援，順利穩住選情。（鏡報李智為）

▲徐巧芯抗罷最後關頭，獲民眾黨全力支援，順利穩住選情。（鏡報李智為）

一位曾任黨團幹部的藍委舉例，針對政府超徵稅收，藍白有共識普發現金「還稅於民」，雙方對政策大方向一致，唯發放金額略有不同，未來在野黨團會以民生議題為導向，進行更多議案合作，對白營當然也不會照單全收，國民黨團會維持相當自主性。

加上這次罷免，王鴻薇「3年選3次」都過關，躍升藍營女戰神。（鏡報董孟航）

▲加上這次罷免，王鴻薇「3年選3次」都過關，躍升藍營女戰神。（鏡報董孟航）

而包括不在籍投票的國內移轉投票版本、關稅邀請行政院長專報、《媒體議價法》等，都是在野陣營有意推動的優先法案。同時，任立院內政委員會召委的藍委牛煦庭，日前審查大法官人事案時，特別詢問被提名人、政大法學院特聘教授詹鎮榮有關「總統大選兩輪制」議題，詹答詢表示，若僅透過立院修法做出原則性規範並未違憲，讓在野黨吃下定心丸。倘若第二波大罷免再次完封綠營，藍營不排除把「總統大選兩輪制」納入內部正式討論，往修法目標推進。


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