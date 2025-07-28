大罷免投票前全黨救一人　王金平急叩侯友宜出手

▲葉元之被評為最瀕危藍委，以3,560票之差上演大驚奇。（鏡報李鍾泉）



圖文／鏡週刊

本刊調查，7月26日罷免投開票當週，藍營輔選系統即樂觀評估，被罷席次最多3席，其中最危險的當屬新北市板橋區立委葉元之，投票前一週反罷民調仍落後12％，掌握瀕危區民調的前立法院長王金平，也直接致電請新北市長侯友宜再加把勁，說：「應該就差這一席（葉元之）了。」開票後也一如藍營操盤人士預估，僅葉的罷免票稍有追上，其餘罷區都是一路輾壓。

726開票不到半小時，各區不同意票一路領先，國民黨團總召傅崐萁直接就在內部群組發表勝選感言，強調「我們已經KO賴清德」，將迎來台灣新政局。

▲反罷群眾如何參戰823第二波罷免，引發關注。（鏡報李智為）

「歷經整整一年的朝野對抗，是時候休生養息了。」一位資深藍委則直言，全球都在拚經濟，關注美國關稅議題，唯獨台灣還在內耗搞大罷免，823罷免結束後，9月國會將進入新一輪預算會期，也是新版《財劃法》通過後，政院首度編列總預算案，加上明年將迎來2026地方選舉，如何發揮監督力道，又要避免過激行為，以免觸發鐘擺效應、衝擊藍營選情，是度過罷免衝擊的國民黨立委須嚴肅看待的課題。

▲首波大罷免平均投票突破5成。（鏡報李智為）



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