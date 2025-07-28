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少林方丈釋永信爭議事件簿　2015年「吹哨者」曾舉報72宗罪

▲少林寺方丈釋永信爭議事件簿。（圖／記者魏有德製）

▲少林寺方丈釋永信爭議事件簿。（圖／記者魏有德製）

記者魏有德／綜合報導

少林寺方丈釋永信昨（27）日經官方證實因涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子等罪名，正接受多部門聯合調查。消息一出，一時輿論譁然，對此，《東森新媒體ETtoday》透過整理時間線，一窺這位傳奇方丈如何使少林寺在文革後浴火重生，又落得毀譽參半的名聲。

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

釋永信原名劉應成，他在時年16歲時於嵩山少林寺出家，拜釋行正法師為師，獲法號「永信」，開始其宗教生涯。他被視為大陸文革後，首批恢復宗教活動時期入寺的僧人，被認為其成長軌跡與改革開放同步，也影響到他在接下方丈後，一步步構築出「事業版圖」的思想模式。

釋永信22歲時，師父圓寂，他便接下少林寺第30代住持之職，創下大陸佛教界最年輕寺院住持的記錄。此時，少林寺僅剩9名老僧，不僅香火冷清、人煙稀少，建築也十分破敗，年門票收入不足萬元（人民幣，下同）。

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

▲釋永信接受媒體採訪。（圖／CFP）

直至1990年代，此時正值大陸改革開放、中國持續進入國際社會之際，釋永信以「武術外交」為突破口，先後於1989年成立少林寺拳法研究會、1996年成立少林寺武僧團，透過全球巡演重新打開少林寺知名度。直至1998年註冊首個「少林寺」商標，初現商業運作之端倪，這也引起佛教界對其「以武代禪」的批評。

2005年，釋永信成立少林無形資產管理有限公司，將「少林」IP納入其中，專注於品牌商業開發。截至2014年，該公司控制全球700餘項商標、18家關聯企業，年商業授權收入超3000萬元，當然，這也使宗教界質疑其讓千年古剎變成「宗教迪士尼」。

2009年，輿論曝光其與河南省佛教協會副會長釋延潔（俗名韓明君）有一非婚女兒韓佳恩。當時，少林寺嚴正聲明稱「惡意誹謗」，但2025年經DNA比對技術正式確認親子關係，同時，還發現其另育有一子釋正恩。

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

▲釋永信在僧人攙扶下回到少林寺院內。（圖／CFP）

2014年，釋永信在少林寺1500週年慶典上，身披由16公斤黃金絲線與翡翠打造的「雲錦袈裟」亮相，外界估價超16億元。然而，此舉引發輿論對宗教人士奢侈消費的強烈質疑，央媒《人民日報》更是發文《少林寺還是少銅臭？》來提出批判。

時隔一年，釋永信弟子釋延魯於2015年7月聯合7名少林僧眾，實名舉報方丈「私生活混亂、轉移寺院資產」，提交包括海外帳戶流水在內的72項罪證。經當時大陸國家宗教局調查後認定，「經濟問題證據不足」，關於私生女一事則解釋為「收養關係」，不過，他也成為揭發釋永信私底下不為人知一面的首個「吹哨者」。

其後，陸媒在2015年8月揭露其擁有「釋永信」（安徽潁上）與「劉應城」（河南登封）的雙重戶籍，涉嫌違規獲取身份證件。登封警方調查後，註銷其一戶籍，並未追究法律責任。

少林寺於2022年斥資4.52億元競得鄭州鄭東新區商業用地，規劃建設「少林國際文化中心」。此舉也引來中國佛教協會常務理事明賢法師公開批評，「這是宗教資本化的危險信號。」

▲網路謠傳少林寺方丈釋永信兒子釋正恩將接班。（圖／翻攝微博）

▲陸網曾傳出少林寺方丈釋永信兒子釋正恩將接班。（圖／翻攝微博）

2024年，大陸微博流傳一則「釋正恩將接任方丈」消息，由於釋正恩的身份，更是引起「世襲方丈」的疑問，少林寺緊急發出聲明稱「方丈繼承需按宗教儀軌」，藉此平息外界質疑聲浪。後經查證，釋正恩確實為釋永信隱瞞多年的次子，當時就讀於雪梨某私立學校。

就在2025年5月，少林寺「禪武文化節」閉幕式後，釋永信突然失聯，官網刪除其全部活動報導，寺內方丈院甚至貼出「內部整修」告示，被視為是這次風暴的開端。直至2025年7月26日，微博輿論爆料稱，釋永信被有關部門帶走調查，少林寺官微則回應「請以宗教事務部門公告為準」帶過。

然而，大陸國家宗教事務局聯合中央紀委於隔日（27日）通報，確認釋永信涉嫌「挪用資金罪」、「重婚罪」，違規生育子女查證屬實，案件正式移交司法機關。

釋永信38年間建立起的「少林帝國」正式開始傾塌，而他在網路上「精彩豐富」的私生活，也將逐漸隨著調查進度，攤在陽光下接受外界檢視。

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