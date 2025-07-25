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富豪CEO遭大象「活活踩碎」身亡　護林員目睹30秒慘劇救不了

▲▼南非岡瓦納私人野生保護區。（圖／翻攝自臉書／Gondwana Private Game Reserve） 

▲南非岡瓦納私人野生保護區。（圖／翻攝自臉書／Gondwana Private Game Reserve）

記者柯沛辰／綜合報導

南非5星級的岡瓦納私人野生動物保護區22日發生一起動物攻擊導致死傷的慘劇，該園區創辦人、千萬富豪CEO康拉迪（Francois Christiaan Conradie）試圖引導一群大象離開旅客住宿區，不料一頭重達6噸的公象突然襲擊他，不僅用象牙頂撞，還多次踩踏，導致康拉迪當場殞命，享年39歲。

事情發生在當地時間22日上午8點，當時康拉迪正在引導一群野生象離開住宿區，以維護旅客與動物安全，但期間遭一頭6噸重的公象以象牙刺傷，還被反覆踩踏，導致護林員難以介入救援。

目擊者表示，這場殘忍的殺戮持續約30秒，事故發生後，現場僅剩血跡斑斑的破碎衣物，以及深陷泥土中的殘缺遺體。儘管護林員和救護人員上前救治，但康拉迪仍因失血過多死亡。

▲▼南非岡瓦納私人野生保護區。（圖／翻攝自臉書／Gondwana Private Game Reserve）

▲▼園區住宿一晚要價約新台幣3萬5700元。（圖／翻攝自臉書／Gondwana Private Game Reserve）

▲▼南非岡瓦納私人野生保護區。（圖／翻攝自臉書／Gondwana Private Game Reserve）

事發的岡瓦納私人野生保護區位於西開普省莫塞爾灣附近，以「大型五霸」聞名，棲息著獅子、水牛、犀牛、豹和象群，富人通常會在這裡享受私人狩獵之旅，一間雙人房每晚要價900英鎊（約新台幣3萬5700元），且當時已經客滿。目前尚不清楚遊客是否目擊這場慘劇。

康拉迪現年39歲，畢業於動物學與企業管理碩士，熱衷生態保育，是該保護區的共同擁有者與執行長，也是3個孩子的父親，還擁有一家運動管理公司。

根據員工描述，康拉迪對大象和大自然有著深厚的熱情，經常外出拍攝大象。他擁有動物學、動物研究、商業和行銷的榮譽學位，被稱為「熱愛大自然的企業家」。

▼康拉迪IG頭像是與大象的合影，不料最後竟慘死象腳下。（圖／翻攝自IG／fcconradie）

▲▼康拉迪（Francois Christiaan Conradie）。（圖／翻攝自IG／fcconradie）

為此，岡瓦納野生動物保護區公開悼念康拉迪，並請求在這段期間給予康拉迪先生家屬空間。園區表示，目前已與當局有關部門密切合作，事件調查仍在進行。

 
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