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少林寺方丈釋永信被抓！與多女有染、養私生子

▲嵩山少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

▲嵩山少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

少林寺住持釋永信26日傳出被警方帶走調查，疑似涉及貪腐。少林寺管理處27日晚間證實，住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，目前正在接受多部門聯合調查。

釋永信1981年16歲時出家進入少林寺，拜當時的方丈行正法師為師；1987年，行正法師圓寂，釋永信接任少林寺管理委員會主任；1999年8月，釋永信獲大陸國家宗教局認可，開始擔任少林寺方丈。

釋永信擔任管委會主任及方丈的30多年，積極對外推廣少林寺，包含成立少林寺武僧團、創立少林寺慈善福利基金會，以及成立少林寺影視公司。

▼釋永信過去多次傳出負面傳聞，但都未獲證實。（圖／翻拍自新華網）

少林寺方丈釋永信房間遭裝監視針孔。（圖／翻拍自新華網）

不過，關於釋永信的負面傳聞也不時傳出，早在2015年時，就有一位署名「釋正義」的網友發文，指控釋永信披著佛教外衣玩弄女人，有兩個戶籍，不只有私生子，還已經當上外公。

釋正義還指控，釋永信將少林寺相關公司及產業股份轉讓給情婦，購買多輛上百萬的豪車，連車牌都是特別花錢挑的吉祥數字。

據天眼查App，自1999年以來，河南少林無形資產管理有限公司累計對外投資公司16家，最大單筆投資金額達1600萬元（人民幣），總額近8000萬元，現仍存續的有7家，包括鄭州嵩山少林寺茶業有限公司、鄭州嵩頂投資管理有限公司、天津恆泰北少林文化發展有限公司、河南非常少林展覽有限公司等，業務涵蓋旅遊、投資、展覽、演藝、文化傳播等。

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