少林寺方丈釋永信傳被帶走調查！寺方無人敢回應：等官方消息

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南嵩山少林寺方丈釋永信26日傳出被帶走調查。截至27日上午，少林寺方面未對此發表任何消息。

據《鳳凰週刊》報導，撥打了少林寺客堂電話，但對方始終處於關機狀態。

《鳳凰週刊》還聯繫了少林寺內的3位法師，3人皆未正面回應，其中2人分別告知「等官方消息」、「不清楚」，1人則是直接掛斷電話。

釋永信1981年16歲時出家進入少林寺，拜當時的方丈行正法師為師；1987年，行正法師圓寂，釋永信接任少林寺管理委員會主任；1999年8月，釋永信獲大陸國家宗教局認可，開始擔任少林寺方丈。

釋永信擔任管委會主任及方丈的30多年，積極對外推廣少林寺，包含成立少林寺武僧團、創立少林寺慈善福利基金會，以及成立少林寺影視公司。

據天眼查App，自1999年以來，河南少林無形資產管理有限公司累計對外投資公司16家，最大單筆投資金額達1600萬元（人民幣），總額近8000萬元，現仍存續的有7家，包括鄭州嵩山少林寺茶業有限公司、鄭州嵩頂投資管理有限公司、天津恆泰北少林文化發展有限公司、河南非常少林展覽有限公司等，業務涵蓋旅遊、投資、展覽、演藝、文化傳播等。

▼少林寺武僧。（圖／CFP）

