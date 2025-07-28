MBA方丈釋永信被帶走　掌舵少林寺38年建「吸金」事業版圖

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

少林寺官方微信公眾號昨（27）日晚間發佈一則震驚外界的消息，少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，涉及挪用、侵佔項目資金及寺院資產，且長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。據悉，釋永信是少林寺首名擁有MBA學位的方丈，在其執掌少林寺38年間，一度擁有18家企業實控權，也被視為最會「賺錢」的方丈。

《時代周報》報導，釋永信的個人社交帳號更新已定格在7月24日清晨6點58分。這個開通自2018年3月的帳號，過去七年間幾乎從未中斷更新，在2683天裡累計發佈4005條內容，平均每日達1.5條，吸引了87萬粉絲持續關注。而少林寺官方網站上，關於方丈釋永信的最後一次公開活動報導，停留在2025年7月8日。

在釋永信被帶走調查之際，除他的「花邊新聞」外，他在「商業版圖」吸金的能力，也受到外界關注。據悉，釋永信是大陸首位取得MBA學位的方丈。1998年，他成立河南少林寺實業發展有限公司，經營旅遊資源與產品開發；2002年創辦少林書局，出版《少林功夫》等書籍；2003年成立少林歡喜地公司，涉足佛教用品設計、商務服務等。

他在2004年重啟少林藥局，推出活絡膏、少林靈芝茶等產品，2019年銷售額突破8000萬元（人民幣，下同），成為中醫藥領域「網紅品牌」。少林寺後續更透過網店、文創產品、遊戲授權、演出巡演等多元方式擴展收入來源，據統計共註冊了795個商標。

天眼查數據顯示，釋永信過去透過河南少林無形資產管理有限公司間接持有多家公司股權，範圍涉及茶葉、文化、旅遊等，最高單筆投資達1600萬元，曾實際控制多達18家企業。2022年起，他陸續退出相關股東名單，目前名下仍關聯10家機構，其中多數已吊銷或註銷，僅有少數寺院仍在正常存續。

釋永信長年推動少林寺國際化，還帶領武僧團在全球巡演，每年場次超過200場，單場收入由10萬美元提升至近年50萬美元，將少林寺打造成世界聞名的「功夫經濟」代表。如今，隨著他被帶走調查，這位曾被稱為「少林CEO」的方丈，其龐大的「吸金」事業版圖料將一點一滴被公諸於世。