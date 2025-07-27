少林寺方丈有「私生孫」　被捕「10年前就被檢舉」：雙身分玩女人

▲少林寺方丈釋永信多年來不斷傳出負面傳聞，但都未獲證實。（圖／翻攝新華網）



記者蔡紹堅／綜合報導

少林寺管理處27日證實，住持釋永信涉嫌侵占寺產、期與多名女性保持不正當關係，並育有私生子，正接受多部門聯合調查。事實上，早在2015年就有網友檢舉釋永信玩女人，不只有「私生子」，連「私生孫」都有了。

少林寺管理處在通報中提到，釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，目前正在接受多部門聯合調查。

釋永信1981年16歲時出家進入少林寺，1987年接任少林寺管理委員會主任，1999年8月獲大陸國家宗教局認可，開始擔任少林寺方丈。

▼釋永信34歲就成為少林寺方丈，是中國大陸最有名的佛教人士。（圖／CFP）



釋永信擔任少林寺管委會主任及方丈的30多年來，多次傳出負面消息，早在2015年8月，一位署名「釋正義」的網友就在網路上爆料，釋永信與多名女子育有兒女，並有情婦。

釋正義更指控，釋永信為了玩女人，還弄了兩套身分，不只有多位私生子、私生女，連「私生孫」都有。

2024年3月時，更有網友爆料，釋永信由於年歲漸高，積極佈局接班，打算安排自己的私生子剃渡入寺，改佛名「釋永恩」，逐漸接手寺內事務，以「佛二代」之姿成為下一任方丈。

過去每次傳出負面傳聞，少林寺都會發出聲明反駁，但這次卻遲遲沒有回應，甚至有大陸媒體聯繫寺內的法師，被直接掛電話。

將過去的傳聞與少林寺管理處發出的最新通報進行比對，可以發現，兩者有不少相符之處，顯示傳聞並非空穴來風，而是真有其事。

▼傳聞釋永信想安排私生子「釋正恩」接班。（圖／翻攝微博）

