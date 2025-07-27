同居1年！65元便當「超摳男友叫她去付錢」　千人噴：砲友還會請客

▲男友見原PO站旁邊，竟嗆聲「錢不拿出來付，在看什麼？」（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名妹子吐露苦水，與男友同居一年，所有開銷各半，有次對方煮水餃直接撂話「沒有要煮妳的」，還有一次買65元便當，原PO站在旁邊等，男友竟嗆她「錢不拿出來付，在看什麼？」讓她疑惑是否因為同居不夠久的關係，引爆網友怒火，「欸不是，砲友都比你強欸」。

一名女網友在《匿名2公社》透露，兩人同居約一年，所有開銷都是各出一半，平時三餐都是自己吃自己的，舉例來說，男友明明正在煮水餃，不僅不打算幫她煮一份，反而會說「沒有要煮妳的，妳等一下自己出去買」之類的話，讓原PO當場傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有一次，兩人去買65元的便當，雖然男友沒說要請客，但原PO也沒多想，「以為小錢不會跟我計較吧！」殊不知，男友見原PO站在旁邊，氣得開嗆「錢不拿出來付，在看什麼？」

對此，原PO一臉天真求問，是因為兩人同居時間還不夠久，因此不願意先幫她代墊餐錢，還是男友本來就是這麼鐵公雞、愛計較的人？

該文章轉發到爆怨公社，引發5千多名網友看不下去，「欸不是，砲友都比你強欸」、「他本來就這樣，以後也這樣，永遠這樣」、「難道保險套也要妳付錢嗎？AA制都還比這個強」、「什麼男友？那是室友」、「應該一直都這樣，可能婚後更甚...」「可以跟這種人交往我也是服了」、「我跟同事之間也沒有分這麼清楚」、「人是互相的，這種的你還能同居一年，也算厲害」、「這是仇人不是情人吧」、「放生吧！砲友還會請吃飯」。