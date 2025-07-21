　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曖昧對象突提1要求！她問「是我太保守嗎」　一票搖頭：直接淘汰

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO和男生還沒交往。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人在交往之前，會先「試車」。近日就有網友發文表示，她和曖昧對象常會摟摟抱抱，但雙方一直沒有正式在一起，也沒有發生關係，只是沒想到，對方最近竟暗示她「用嘴巴」，讓她很納悶，試車真的會做到這步嗎？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「試車真的會做到這一步嗎」為標題發文，提到她最近和一個男生很曖昧，有時會摟抱、親吻，不過對方最近卻暗示她「用嘴巴」來幫忙解決需求。她說，兩人其實還沒交往，且也沒有發生過關係，但曖昧對象則開玩笑的說，試車看看才知道彼此合不合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，她雖不排斥，但還是有點傻眼，試車真的會做到這一步嗎？還是她太保守了？大家會在還沒正式交往之前就做這件事情嗎？男生又是否會以這樣的方式來試探彼此的關係？

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文一出，多數網友都表示，「試車是藉口，根本就想約砲吧？曖昧對象講這話，只會覺得渣，直接淘汰」、「不提交往，卻提試車，這人應該是慣犯，很渣唷」、「還沒交往就要用嘴，真的快逃，他根本沒有在把你當人尊重」、「口有什麼好試車的？他只是想爽而已」。

也有網友回應，「我覺得如果你今天會在意試了然後被拋棄，那就不要試；但如果你確定你不會後悔、你本身也是試車派，你就做吧」、「正式交往前上床很容易變砲友喔！自己想清楚」、「這時候只能看你的價值觀是什麼？你能不能接受不論結果的交往前性行為」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鹿晗「突火速摘掉戒指」3秒畫面瘋傳！
熱帶低壓最快後天生成　周四起接近台灣「北部水氣增」
快訊／蘇花公路落石砸車釀2傷　再爆坍方「雙向阻斷」成停車場
鄧紫棋親證實「台灣演唱會」消息！　歌迷狂喜
北市17歲少女奔前男友社區被趕出　色警衛竟帶她到地下室侵犯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵南迴線搶通恢復運行　明天藍皮解憂號2班次停駛

為何不接電話「一票人曝答案」　全場超懂：這麼多人跟我一樣

網嗨「台美友好官宣」　AIT證實：太空港合作、飛休士頓僅2.5小時

台鐵「台東=大武」延至晚間7時搶通　暫採公路接駁運行

曖昧對象突提1要求！她問「是我太保守嗎」　一票搖頭：直接淘汰

追男友3年！下戰帖「把妳弄到下不了床」　她崩潰曝結局：想分手

一票家長「都帶孩出國玩」　兒羨慕問1句！她苦笑：國內都玩不完了

熱帶低壓最快後天生成　周四起接近台灣「北部水氣增」

實地演習超苦！他曝14天教召「操爆行程」心得：沒在跟你543的

小叔女友搬進婆家「不洗碗盤」　她卻被婆婆念：什麼邏輯？

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

【珠珠寶貝首場明星賽】李珠珢明星賽跳《疾風街道》

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【老公：來都來了】她用板凳+被子+金童玉女妝扮「假高仿」花魁

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

【颱風過後家門前積水】爸媽帶女兒坐澡盆體驗漂漂河XD

【金手套也守不住嘴角】江坤宇與MINNIE比愛心！大巨蛋全場暴動

台鐵南迴線搶通恢復運行　明天藍皮解憂號2班次停駛

為何不接電話「一票人曝答案」　全場超懂：這麼多人跟我一樣

網嗨「台美友好官宣」　AIT證實：太空港合作、飛休士頓僅2.5小時

台鐵「台東=大武」延至晚間7時搶通　暫採公路接駁運行

曖昧對象突提1要求！她問「是我太保守嗎」　一票搖頭：直接淘汰

追男友3年！下戰帖「把妳弄到下不了床」　她崩潰曝結局：想分手

一票家長「都帶孩出國玩」　兒羨慕問1句！她苦笑：國內都玩不完了

熱帶低壓最快後天生成　周四起接近台灣「北部水氣增」

實地演習超苦！他曝14天教召「操爆行程」心得：沒在跟你543的

小叔女友搬進婆家「不洗碗盤」　她卻被婆婆念：什麼邏輯？

沁涼茶香上身！夏季必收「8款茶香系香水」推薦

鹿晗「突火速摘掉戒指」3秒畫面瘋傳！網當鍵盤柯南：有隱情

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人　正宮理智線斷了

詹惟中自爆糖尿病前期！　「狂瘦7公斤」真實原因曝光

科技外交新里程碑　台灣館首創「智慧科技園區」驚艷巴拉圭博覽會

雲林縣立田徑場竣工落成　千人共同見證嶄新運動場域

快訊／蘇花緊急搶通「單線雙向」　公路局：避免進入山區道路

台鐵南迴線搶通恢復運行　明天藍皮解憂號2班次停駛

前立委貼文台南放假不救災　市府怒告：公務員帶傷上陣不容抹黑

為何不接電話「一票人曝答案」　全場超懂：這麼多人跟我一樣

鄭恩地0修音唱〈Golden〉　坐著一歪頭就飆上去了...

生活熱門新聞

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇：讓妳留案底

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

可能有新颱風　模擬路徑曝

全台下7天！　可能有新颱風

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

4星座下半年大逆轉！財神、桃花、貴人3箭齊發

97W有機會成颱「周五最接近台灣」　專家：環流廣、外圍風強

12星座「公主病」Top5　第一名每天都要戀愛感

新竹男喊民主不存在了「不如共產」

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾「情侶小帳被挖出」！

挺大罷免惹議！徐重仁澄清「不屬於任何政黨」

快訊／國家警報響「大雷雨轟1縣市」　5縣市豪大雨

更多熱門

相關新聞

726大罷免！他一算「回家要花4小時」猶豫了

726大罷免！他一算「回家要花4小時」猶豫了

726大罷免投票倒數，名單包含24位藍委以及新竹市長高虹安。近日就有網友發文表示，媽媽要他當天回家投票，但他就心想，如果歷史上沒有發生過「剛好差一票」的狀況，那他投不投票，似乎都沒影響？貼文曝光後，引起討論。

「能者多勞」很情勒？他揭現實面：當主管秒變幫兇

「能者多勞」很情勒？他揭現實面：當主管秒變幫兇

看台師大記者會氣到！一票「狂翻陳忠慶白眼」

看台師大記者會氣到！一票「狂翻陳忠慶白眼」

她想轉行「卻狂收無聲卡」　網曝殘酷事實

她想轉行「卻狂收無聲卡」　網曝殘酷事實

以為確定普發現金！她提前花掉1萬元後悔了

以為確定普發現金！她提前花掉1萬元後悔了

關鍵字：

交往試車Dcard

讀者迴響

熱門新聞

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

搶先川普公布台灣關稅　趙少康：就是32%

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！親暱照瘋傳

新光新公主「父親欄填吳火獅」等40年　吳家拒驗DNA仍敗訴3原因

正妹物理老師進軍AV界

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

27歲女軍官自撞亡　路人：盡力救了

即／開第一槍！流通教父表態挺大罷免

爭產！　新光吳火獅私生女討百億

何妤玟遭索賠600萬！「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋

女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇：讓妳留案底

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

更多

最夯影音

更多

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

【珠珠寶貝首場明星賽】李珠珢明星賽跳《疾風街道》

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面