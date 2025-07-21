曖昧對象突提1要求！她問「是我太保守嗎」　一票搖頭：直接淘汰

▲原PO和男生還沒交往。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人在交往之前，會先「試車」。近日就有網友發文表示，她和曖昧對象常會摟摟抱抱，但雙方一直沒有正式在一起，也沒有發生關係，只是沒想到，對方最近竟暗示她「用嘴巴」，讓她很納悶，試車真的會做到這步嗎？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「試車真的會做到這一步嗎」為標題發文，提到她最近和一個男生很曖昧，有時會摟抱、親吻，不過對方最近卻暗示她「用嘴巴」來幫忙解決需求。她說，兩人其實還沒交往，且也沒有發生過關係，但曖昧對象則開玩笑的說，試車看看才知道彼此合不合。

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原PO坦言，她雖不排斥，但還是有點傻眼，試車真的會做到這一步嗎？還是她太保守了？大家會在還沒正式交往之前就做這件事情嗎？男生又是否會以這樣的方式來試探彼此的關係？

貼文一出，多數網友都表示，「試車是藉口，根本就想約砲吧？曖昧對象講這話，只會覺得渣，直接淘汰」、「不提交往，卻提試車，這人應該是慣犯，很渣唷」、「還沒交往就要用嘴，真的快逃，他根本沒有在把你當人尊重」、「口有什麼好試車的？他只是想爽而已」。

也有網友回應，「我覺得如果你今天會在意試了然後被拋棄，那就不要試；但如果你確定你不會後悔、你本身也是試車派，你就做吧」、「正式交往前上床很容易變砲友喔！自己想清楚」、「這時候只能看你的價值觀是什麼？你能不能接受不論結果的交往前性行為」。