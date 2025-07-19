到樓下超商買水！男友「突衝廁所」驚呆女友　她傻眼：太浮誇了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

生活中心／綜合報導

YouTube頻道《泰格與雪兒》最近推出新片，整理網友們「吐槽男友」的真實案例，像是有男生只是到樓下超商買水，竟要打扮一番；還有人載高燒女友去看病，居然瘋狂整理髮型，連對方賭氣走遠都沒發現。

《泰格與雪兒》近日拍片，神還原網友們的真實日常，一名女網友就抱怨，和男友出門時，儘管頂著36度高溫，男友仍堅持不脫外套，就算熱死也不脫，只因會破壞穿搭；還有人苦笑表示，男友只不過到樓下的超商買水，竟要先燙衣服和刮鬍子。

▲▼男友連去超商都要先刮鬍子。（圖／泰格與雪兒）

當她忍不住吐槽，是否太浮誇時，男友一本正經地回，「我不能讓別人看到我邋遢的樣子，而且我刮完之後，皮膚變得很乾淨、光滑。」

而最誇張的案例，莫過於下面這位苦主了，她透露，當時她發高燒，請男友載她去看醫生，結果對方花了10分鐘整理髮型，連她賭氣走了200公尺遠，也完全沒有察覺。

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