母全身病女兒免扶養理由曝　離家像路人！出席婚禮還討治裝費　　

▲彰化1名老媽媽百病纏身向法院提出女兒扶養聲請，法官駁回。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名年約70歲媽媽因罹患肝癌、糖尿病等疾病，向法院聲請要求女兒每月支付3858元的扶養費。但法官調查發現，這名母親在女兒7歲時就拋家棄子與人同居，對三個兒女不聞不問，女兒邀請他出席畢業典禮甚至婚禮，她竟向女兒索討治裝費、交通費、出席費，如今因經濟困難才回頭向女兒討錢。法院裁定女兒勝訴，不用撫養母親。

該名媽媽向法院提出聲請，她患有肝癌、糖尿病等多重疾病，領有輕度身心障礙證明，每月僅靠國民年金3,704元和中低收入老人津貼4,164元過活，根本無法維持生活，她打官司要求其中一個當公務員的女兒，應負擔每月3858元的扶養費。

女兒則出示法院100年判決抗辯表示，3個妹妹是媽媽外遇和別人通姦所生，她從來沒有照顧她們，全都是爸爸把她們撫養長大，媽媽從未準備三餐、接送上下學，甚至在自己國小一年級時就完全消失，連自己希望媽媽出席畢業典禮和婚禮，都被索討治裝費、出席費及交通費。

女兒說，每當社會歌頌母親如何偉大之時，卻正是她內心最木然無言的時刻，對這個「母親」已心如死灰，因此依《民法》第1118條之1第2項之規定，將聲請駁回，免除法定扶養義務。

法官審理， 聲請人部分屬實，確實符合經濟困難要件，依法女兒原應負扶養義務，但母親「無正當理由未盡扶養義務」，從小就沒照顧過女兒，連孩子最基本的吃飯、上學都不管不顧，在女兒最需要媽媽關愛的時候，她完全沒在身邊，認為兩造感情疏離，如強令女兒負擔與其長期感情疏離的聲請人負責扶養義務，顯失公平，符合免除扶養要件，准予免除女兒扶養義務。全案還可抗告。