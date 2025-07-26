目睹女友上經理的車「他比較有能力！」男友氣炸　全場卻不挺

▲女友劈腿公司經理。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

相愛容易相處難，常聽到身邊情侶大多因「處不來、價值觀不合」分手，一名男網友表示，雖然月薪不高，只有3萬2千元，但一直秉持踏實過生活、誠心對待女友，從來沒讓對方吃過苦，沒想到付出三年的感情最終卻敵不過開名車、穿名牌的經理，讓他很不甘心。對此，網友卻挺不下去，「真的看不到未來」。

男網友在Dcard發文，月薪雖然不高，但是從不讓女友受委屈，訂海景民宿讓女友看日落，怕晚上搭車危險，凌晨騎車送女友回家，房租出一半，讓女友可以把錢拿去買喜歡的東西，然而，女友卻因劈腿公司「生產部經理」而提出分手，甚至還說「他讓我看到未來」，更令原PO難以接受的是，經理其實已有家庭，正在跟老婆談離婚。

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原PO這3年來拼命加班、存錢，想讓女友過好日子，卻換來一句「我累了，我不想一輩子都省錢過日子」。此外，他在女友公司樓下，目睹女友搭上經理的車，女友只淡淡說了句「對不起，他比較有能力」。原PO又氣又難過，「原來有能力，不是努力，是錢、是車、是身份、是西裝、不是我，那傢伙頂多載她一時，我會努力，讓她後悔，連我車尾燈都看不到。」

貼文曝光，網友點出殘酷面，「32000真的不適合交女友，專注提升自己吧」、「月薪32000就先不要談戀愛了」、「主因不是名車，而是32000的問題」、「現實狀況真的會這樣，32000真的會看不到未來，除非家裡有礦，如果沒有，真的還是要努力往上提升，很多時候感情會受到經濟問題影響」。

也有網友安慰原PO，「那種女人不要也罷，靠錢吸引的對象不會長久的」、「會劈腿的就是會劈腿，跟錢沒關係，我月薪18萬，照樣被劈腿」、「兄弟我月薪9萬，女朋友也是跟他公司的經理跑了，所以你不用氣餒」。