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激戰中「妹子熱情1舉動」　男友秒閃躲！網吵翻：比做愛親密很多

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友刻意閃躲親吻，讓原PO直呼很解。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

對不少人來說，做足前戲、深情熱吻更能引起性慾。一名妹子無奈發文，激戰過程中，她已經主動湊上前想熱吻，男友卻刻意閃躲，讓她當場超級尷尬。她強調自己沒有口臭，實在不懂男友為何總是拒絕親吻？文章引發熱議，有人坦言「親嘴比做愛親密很多」、「不喜歡交換口水的感覺」。

一名女網友在Dcard自曝難以啟齒的狀況，每次與男友親密連結時，她主動湊上去想要熱吻，結果對方卻故意閃躲，導致當下有些尷尬。

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原PO強調自己沒有口臭，實在不解男友為何不與她親吻，更直言此舉超級掃興。

底下網友熱議，「沒有親親會很傷心欸，但如果是砲友，應該是沒感情不想親」、「我超需要親嘴的，尤其愛愛的時候」、「真的要親才有感覺」、「會不會他覺得唾液交換很噁心，我交過一個有潔癖的對象，親嘴一直閃、要做一直抗拒，一直強調沒興趣做愛」、「確定沒有口臭嗎？有時候想親，但是有口臭真的很解」、「我頂多親一下可以，本身就不喜歡交換口水的感覺」。

也有人認為，「對我來說親嘴比做愛親密很多，沒感情完全親不下去」、「就保持距離吧，可以打砲，但親吻是底線的那種概念」。

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