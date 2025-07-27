嚴重打擊賴清德政府！　韓媒評「大罷免失敗」：親中立委大獲全勝

▲台北某選區的民眾26日前往投票所進行「大罷免」投票。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

我中華民國昨（26）日舉行史無前例的「大罷免」，針對24名國民黨籍立委與新竹市長高虹安進行罷免投票，然而開票結果出爐，卻無人遭到罷免、全案遭到否決。對此，韓媒便針對台灣大罷免進行報導，表示朝小野大的民進黨當局無法翻轉局勢、對賴清德政府造成打擊，強調台灣否決「親中」國會議員罷免案。

南韓《韓聯社》引述台灣《中央社》、《自由時報》以及外媒《彭博社》、《美聯社》的消息來源進行報導，其在標題強調「台灣『親中』在野黨議員24名罷免投票全數遭否決，對賴清德政權造成打擊」，表示帶有親中政治傾向的國會最大在野黨國民黨所屬立委24人的罷免投票全數遭到否決。

▲國民黨籍立委徐巧芯的罷免案遭到否決，未能通過。（圖／路透）

《韓聯社》指出，此次每個選區的投票率約介於40到60%之間。依照我國中選會「公職選罷法」規定，罷免案成立需要贊成票多於反對票、且贊成票必須超過總選舉人數的25%。然而，在此次罷免案的25個選區中，皆是反對罷免票多過贊成票，其中贊成票達總選舉人數25%的選區只有7個。

報導分析，儘管此次「大罷免」是台灣史無前例的大規模罷免投票，且是民進黨賴清德政府重整國會朝小野大結構的機會，因此獲得外界關注，但最終國民黨籍24名立委的罷免案全數遭到投票否決，無疑是對執政當局的一大打擊，可能會讓民進黨處於喪失執政動力的危機。

《韓聯社》介紹去年1月總統大選、立委（國會議員）選舉的結果，儘管民進黨候選人賴清德成功當選總統，但民進黨在立委選舉卻僅拿下51席、而國民黨則因拿下52席而成為院內最大黨，至於民眾黨則取得8席，沒有任何政黨能在院內取得過半席次。

▲國民黨主席朱立倫針對「大罷免」投票結果發表談話。（圖／路透）

《韓聯社》描述台灣推動大罷免選舉的背景，指出國民黨聯手民眾黨在國會推動削減政府預算、牽制政府的法案，在影響賴清德推動政策執行後，支持執政黨的公民團體認為國民黨「親中」立委危害國家安全、且在國會推動有利於中國的法案，因此自願成為民進黨的義勇軍，推動此次罷免投票。

《韓聯社》分析，國民黨、民眾黨等在野政黨則在各地風起雲湧，推動「反罷免」運動，痛批大罷免無疑是推翻立委選舉結果、顛覆民主主義體制的操作，在投票進入倒數階段，反對罷免的聲勢漸漲，最後使罷免案遭到全數否決。

▲▼國民黨在台北、桃園發起「反對罷免」運動。（圖／路透）

另外，《News1》、《紐西斯通訊社》等韓媒同樣在標題強調，台灣「親中」立委罷免投票全數遭到否決，除了指出賴清德「朝小野大」的政局持續受挫，更引述國民黨對執政當局的批判，認為賴清德應該向全民道歉。

至於韓媒《韓國日報》則在選前發文，稱賴清德向「朝小野大」的政局發起挑戰，並在文末引述國民黨籍立法院院長韓國瑜的說法，「台灣民主運動走到最危險的一刻，前面再進一步就是萬丈深淵，權力若沒有被監督制衡，就像妖怪失控」。