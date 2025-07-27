　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反罷擊出全壘打！盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到」

▲盧秀燕。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕大罷免選前黃金週替國民黨立委造勢，資料照。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

大罷免第一波投票於昨天（26日）落幕，24位國民黨立委及新竹市長高虹安的罷免案全數未通過。台中市長盧秀燕今天表示，這是人民的勝利，她也特別感謝民眾黨，感謝主席黃國昌與前主席柯文哲妻子陳佩琪，以及所有民眾黨公職人員、黨工、志工和小草們，盧秀燕感性地說，「沒有你們，我們做不到！」

盧秀燕表示，這次的選舉寫下台灣民主新頁，展現台灣人民希望政府「拚經濟做正事」的心聲；為政者應「以民為本」，讓國家持續走在對的方向，當國家穩定前行，百姓才能安居樂業。

針對這次選舉結果，盧秀燕特別向黃國昌、陳佩琪，以及所有民眾黨公職人員、黨工、志工和小草們致謝，感謝大家一起為人民團結，攜手為國家民生與正義奮鬥，讓台灣人心底的聲音被聽見，更讓政治回歸初衷本質。盧秀燕強調，「沒有你們，我們做不到，未來繼續並肩前行！」

台中3名被罷免人國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，不同意票皆大於同意票，成功守住立委席次，3人在選後受訪表示，這次能順利挺過罷免案，除了是人民表達對總統賴清德的不信任投票之外，更一致感謝因為市長盧秀燕的認真市政，才讓不同意罷免遠高於同意罷免，未來將會配合市府全力爭取經費。

▲▼台中3席通過罷免關卡，藍委一致感謝盧秀燕市政助攻。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲台中3席通過罷免關卡，藍委一致感謝盧秀燕市政助攻。（圖／記者鄧木卿攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8985 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30億短劇男神身價暴跌！　百萬級代言到「沒錢寄快遞」
分析／公民罷團沒有輸　輸的是切割的民進黨
一張圖曝「中南部下周致災性降雨」　網哀號：家還沒修好
少林寺方丈傳被帶走調查！寺方無人敢回應：等官方消息
曹興誠823要執政黨自己加油　民進黨：努力回應人民期待

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反罷擊出全壘打！盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到」

分析／公民罷團沒有輸　輸的是切割的民進黨

撐過罷免！羅智強今與黃國昌騎腳踏車謝票　曝8月立法院藍白動向

曹興誠823要執政黨自己加油　民進黨虛心接受：努力回應人民期待

要賴清德謙卑傾聽、展現擔當　羅智強：重槌非打掉雜質而是敲醒你

陳水扁發聲：擦乾眼淚堅強自己　不要放棄還有機會

酸賴清德以為能罷10席大誤判　徐巧芯轟曹興誠造謠「絕不撤告」

快訊／曹興誠喊823讓民進黨去努力　綠黨團發聲：會扛更大責任

徐巧芯嗆卓榮泰下台、內閣改組　「多次明示大罷免已不適任」

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力　藍綠對決的仗打不起

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

【8分鐘完成】盧秀燕冒雨「本命區投票」！　丈夫低調陪同

【我全都要！】猿氣用這招環抱安芝儇、李雅英　火速遭逮捕

都是痕跡！8+9關4年勤練字　浪子變金筆：想寫得有溫度

「行李箱⮕行李香」 HOSHI台灣之旅很難忘

24席藍委全數保住！　朱立倫：賴清德應出面跟台灣人道歉

反罷擊出全壘打！盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到」

分析／公民罷團沒有輸　輸的是切割的民進黨

撐過罷免！羅智強今與黃國昌騎腳踏車謝票　曝8月立法院藍白動向

曹興誠823要執政黨自己加油　民進黨虛心接受：努力回應人民期待

要賴清德謙卑傾聽、展現擔當　羅智強：重槌非打掉雜質而是敲醒你

陳水扁發聲：擦乾眼淚堅強自己　不要放棄還有機會

酸賴清德以為能罷10席大誤判　徐巧芯轟曹興誠造謠「絕不撤告」

快訊／曹興誠喊823讓民進黨去努力　綠黨團發聲：會扛更大責任

徐巧芯嗆卓榮泰下台、內閣改組　「多次明示大罷免已不適任」

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力　藍綠對決的仗打不起

劉樂妍在陝西「突被狂問台灣大罷免」！　她37字吐真實心聲

姊妹合夥當菜籃族投資客　妹上網問賺錢該怎麼分？

李多慧素顏吃炸雞宵夜！超萌畫面曝　網笑翻：完全被台化

足浴館店長誆按摩防病竟「強行進入」　2女大生慘遭強吻性侵

王婉諭面對大罷免「這就是民主」：不會因一次投票就走入深淵

金門海上長泳登場！1200人齊聚　泳客「旅遊兼運動」喊：療癒

強行環抱、拉扯　桃園醉漢隨機攻擊男童！警民合力壓制逮捕

台鐵大武-瀧溪「電力故障」雙向不通　南迴列車部分延誤

30億短劇男神身價暴跌！百萬級代言到「沒錢寄快遞」　認：沒那麼多錢

救護車淪煉獄！　印度26歲女「送醫途中」遭輪流性侵

【現場嗑CP】多慧又當起八卦的吃瓜群眾 快樂圍觀陳晨威跟Julia放閃XD

政治熱門新聞

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

大罷免大失敗　陳其邁發聲了

大罷免24+1：0完封！　資深媒體人：腥風血雨才正要開始

大罷免白忙一場！南鯤鯓國運籤早預言

他挺過罷免「顛倒勇」　從不被看好變國民黨中生代明星

楊蕙如怒轟柯建銘：大戰犯大滾蛋

大罷免大敗！林右昌認普發現金影響大

大罷免「最強幸運男」是他！　險勝3560票保立委

即／沈伯洋凌晨發聲了！

更多熱門

相關新聞

撐過罷免！羅智強今與黃國昌騎腳踏車謝票　曝8月立法院藍白動向

撐過罷免！羅智強今與黃國昌騎腳踏車謝票　曝8月立法院藍白動向

國民黨立委羅智強今（27日）秀與民眾黨主席黃國昌各自牽腳踏車的合照，透露早上兩人一同騎腳踏車跟謝票。羅智強受訪說，未來跟民眾黨會更密切在野團結合作，一起守護台灣的民主，騎腳踏車時跟黃國昌有討論8月的立法院會期怎麼進行，應會更關注、把多數心力放在民生法案上，所以8月會期也是民生會期，「我們會繼續推出福國利民民生法案」。

曹興誠823要執政黨自己努力　民進黨回應了

曹興誠823要執政黨自己努力　民進黨回應了

要賴清德謙卑傾聽、展現擔當　羅智強：重槌非打掉雜質而是敲醒你

要賴清德謙卑傾聽、展現擔當　羅智強：重槌非打掉雜質而是敲醒你

陳水扁發聲：擦乾眼淚堅強自己　不要放棄還有機會

陳水扁發聲：擦乾眼淚堅強自己　不要放棄還有機會

花蓮不同意票比率57.15%　傅崐萁輾壓式過關

花蓮不同意票比率57.15%　傅崐萁輾壓式過關

關鍵字：

盧秀燕大罷免台中市長民眾黨台灣政治

讀者迴響

熱門新聞

大罷免大失敗　外媒反應一次看

賴清德談大罷免結果　遭網友灌爆

溜滑梯變砲房　國中妹啪啪台中哥12次懷孕！

葉元之挺過罷免「女貴人」是她！　網友：根本神助攻

白沙屯媽預言大罷免結局？重看籤詩全驚呆

選前放話罷免失敗就關門！花蓮咖啡店真的結束營業了

快訊／8級強風來了　今晚「雨更大」

726罷免慘敗！劉寶傑預言成真網朝聖

他見罷免失敗1狀況「823恐逆轉7：0」　PTT炸鍋

823還有大罷免　游盈隆：現在就可確定「7：0」

高虹安獲逾12萬不同意罷免票　他發現1有趣現象

小三熱水燙死媽…20年後電鍋砸死爸！台劇改編社會案件

曹興誠表態放下823罷免：讓民進黨去努力

LINE「1功能」千萬別開！　官方示警：任何理由都不行

醫曝4常見國民美食是「腸道毒藥」：恐餵養癌細胞

更多

最夯影音

更多

【投票插曲】趙少康主動亮票給拍！　最高恐挨罰20萬

【大罷免遭完封】柯建銘鞠躬道歉：必須承認失敗、尊重結果

【多慧終於有不會的事了】落枕版機械舞？機智女孩搞笑來救

【狗狗狂掙扎】埔里驚見哈士奇被皮卡拖行！警方要查了

曹興誠昔稱「罷不掉活不下去」　徐巧芯：別拿生命開玩笑

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面