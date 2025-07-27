反罷擊出全壘打！盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到」

▲盧秀燕大罷免選前黃金週替國民黨立委造勢，資料照。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

大罷免第一波投票於昨天（26日）落幕，24位國民黨立委及新竹市長高虹安的罷免案全數未通過。台中市長盧秀燕今天表示，這是人民的勝利，她也特別感謝民眾黨，感謝主席黃國昌與前主席柯文哲妻子陳佩琪，以及所有民眾黨公職人員、黨工、志工和小草們，盧秀燕感性地說，「沒有你們，我們做不到！」

盧秀燕表示，這次的選舉寫下台灣民主新頁，展現台灣人民希望政府「拚經濟做正事」的心聲；為政者應「以民為本」，讓國家持續走在對的方向，當國家穩定前行，百姓才能安居樂業。

針對這次選舉結果，盧秀燕特別向黃國昌、陳佩琪，以及所有民眾黨公職人員、黨工、志工和小草們致謝，感謝大家一起為人民團結，攜手為國家民生與正義奮鬥，讓台灣人心底的聲音被聽見，更讓政治回歸初衷本質。盧秀燕強調，「沒有你們，我們做不到，未來繼續並肩前行！」

台中3名被罷免人國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋，不同意票皆大於同意票，成功守住立委席次，3人在選後受訪表示，這次能順利挺過罷免案，除了是人民表達對總統賴清德的不信任投票之外，更一致感謝因為市長盧秀燕的認真市政，才讓不同意罷免遠高於同意罷免，未來將會配合市府全力爭取經費。

▲台中3席通過罷免關卡，藍委一致感謝盧秀燕市政助攻。（圖／記者鄧木卿攝）